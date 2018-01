Procurado por homicídio é preso vendendo drogas na Estação da Lapa

Segundo a polícia, Rafael Guimarães, 28 anos, confessou assassinato

Rafael estava com a prisão preventiva decretada desde abril de 2017 (Foto: Divulgação/SSP)

Com um mandado de prisão em aberto por homicídio, Rafael dos Santos Guimarães, 28 anos, foi preso por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gercc), nesta sexta-feira (19), no momento que vendia maconha na Estação da Lapa, em Salvador.

De acordo com o delegado José Nélis, titular do Gercc, o suspeito foi flagrado por uma equipe da unidade que fazia incursões na Lapa para investigar e prevenir a ação de assaltantes de ônibus.

“Ele confessou que executou a vítima na localidade de Jaguarari, em Cosme de Farias”, disse o delegado, conforme nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Segundo registro no sistema do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA), Rafael começou a responder pelo crime em abril de 2014. Três anos depois, em abril do ano passado, a prisão preventiva dele foi decretada pela juíza Andrea Sarmento Netto. A vítima foi uma pessoa com as iniciais D. C. B. de S.

Segundo o delegado José Nélis, além do mandado de prisão cumprido, também foi lavrado um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas.