Produção ameaça eliminar Breno do BBB por agressividade

Comentário sobre a produção do programa foi mal visto

Breno foi convocado ao confessionário na noite da sexta-feira (23), quando levou uma advertência da produção do Big Brother Brasil por comportamento inadequado. "O senhor sabe que é proibido esbravejar contra a produção do programa, e hoje você fez isso. É proibido se referir a produção de maneira agressiva", afirmou uma voz ao participante.

Ele pareceu confuso e quis saber quando falou algo assim tão grave. "O senhor sabe muito bem do que estou falando. O senhor se referiu agressivamente em relação a uma orientação do programa. Da próxima vez você estará eliminado do programa",voltou a voz.

Breno pediu rapidamente desculpas. Já fora do confessionário, ele falou a Ayrton que durante a montagem da prova do anjo ele criticou a produção do programa por entender que alguns dos elementos causavam desconcentração nos participantes. "Acho que falei que poderia tirar a concentração da galera. Mas eles me deram bronca porque eu falei agressivamente".