Produção mineral cresce 20% na Bahia

Por Flávio Oliveira

O vanádio - produzido no município de Maracás – puxou o crescimento de 20,7% da produção mineral da Bahia no ano passado, atingido a marca de US$ 2,6 bilhões. A informação consta de relatório da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), que chama a atenção para o fato de que este crescimento – em relação a 2016 - se deu em um ano em que o preço das cotações das principais commodities minerais - à exceção do vanádio, que praticamente dobrou de preço - oscilaram para baixo. O que, segundo a CBPM, indica que houve uma melhoria nos processos de produção das minas baianas. Só no caso do vanádio, a mina explorada pela canadense Largo Resources exportou 9,2 mil toneladas no ano passado para países como Holanda, Coreia do Sul, EUA, Canadá e Índia. A expectativa é que a produção continue crescendo, já que o preço do vanádio continua crescendo, e já ultrapassou a marca de US$ 28 mil por tonelada neste ano. Em dezembro a cotação era de US$ 17 mil/tonelada. O vanádio integra um grupo de substâncias minerais em alta no mercado por conta, inclusive, do aumento da demanda por carros elétricos em países do primeiro mundo.

Retomada

O balanço da CBPM apresenta um cenário positivo para a mineração baiana em 2018. Isso porque a produção de muitas das minas que foram paralisadas no período 2016/2017 devem ser retomadas nos próximos meses. A empresa – ligada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE) – afirma que há sinalização de que a produção de níquel, pela Mirabela em Itagibá, será retomada, até porque a cotação deste minério subiu para US$ 13 mil/ton (estava em US$9.558/ton quando o trabalho na mina foi paralisado). O mesmo deve ocorrer com as minas de ouro da Briogold em Santa Luz, e de fosfato, da Galvani/Yara, em Irecê. Na cesta de commodities minerais produzidas na Bahia, o ouro liderou as exportações em 2017 com o montante de U$ 241,8 milhões, seguido do vanádio U$ 135 mi, Magnesita U$ 102 mi e diamante U$ 45,4 mi.

Reforço

Outro fator que alimenta o otimismo para 2018 é o lançamento do projeto Minerais Portadores do Futuro, focado naquelas commodities que apresentam crescimento de demanda nos mercados externos, a exemplo do próprio vanádio e de lítio, grafeno e cobalto, também usados na fabricação de baterias para carros elétricos. O objetivo é o de ampliar o estudo geológico para encontrar depósitos destas substâncias em solo baiano.

“As perspectivas de futuro para o setor mineral no estado são animadoras. Estão em fase de implantação em terras baianas quatro novos empreendimentos para a produção de Nefelina Sianito, no município de Itarantim; para produção de Cobre em Curaçá; de Barita, em Contendas do Sincorá; e de areia silicosa no município de Belmonte”, Alexandre Brust, presidente da CBPM



Labcheckup faz 35 anos

O Labcheckup completa este ano 35 anos de atuação com a promessa de ampliar os investimentos para melhorar os processos de gestão de forma a garantir o padrão de qualidade alcançado pela empresa. Criada por baianos, o Labcheckup opera hoje 40 unidades em 28 bairros de Salvador nos municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho, Feira de Santana e Alagoinhas, gerando cerca de 900 empregos . Referência nos segmentos de medicina diagnóstica, imagem e vacinas, o trabalho de sua área técnica garantiu à empresa um índice de 98% de internalização dos exames, que é o processamento dos exames no próprio laboratório, o que gera maior confiabilidade dos resultados auferidos.



App leva jornais para o celular

O CORREIO integra a lista de periódicos que serão levados diariamente aos clientes da operadora Oi, que acaba de lançar o aplicativo Oi Jornais, exclusivo para clientes dos planos Oi Livre (pré-pago) e Oi Mais Controle (controle). Além do CORREIO, a ferramenta vai permitir a leitura dos jornais O Estado e S. Paulo, o Dia (RJ), Lance (SP e RJ), Estado de Minas, O Povo (CE), Correio do Povo (RS) e Jornal do Commércio (PE). O novo serviço permite ainda que o cliente filtre as matérias por editorias desejadas e faça download das edições completas para leitura quando estiver off-line. “O Oi Jornais é um grande diferencial pra Oi, pois democratiza o acesso à informação a qualquer hora e em qualquer lugar, pelo celular: dispositivo que costuma fazer parte do dia a dia das pessoas. E ao mesmo tempo, o serviço é uma excelente estratégia de negócios para os veículos de comunicação, que conseguem ampliar o alcance de seu conteúdo para um público superior a 20 milhões de clientes da operadora”, afirma Roberto Guenzburger, diretor de Produtos, Mobilidade e Conteúdo da operadora.





Ambev tem novas metas ambientais

A Cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Budweiser e Stella Artois, e que tem uma fábrica em Camaçari, anunciou quatro novas metas socioambientais para serem alcançadas até 2025. Os compromissos, definidos pela AB InBev globalmente, são divididos em quatro pilares: Ações climáticas – que prevê que 100% da energia consumida pelas fábricas da empresa deve ser adquirida de fontes renováveis -; Gestão de Água – que pretende melhorar em 100% a disponibilidade e a qualidade da água consumida pelas comunidades de áreas de stress hídrico com as quais a cervejaria se relaciona -; Agricultura Inteligente – 100% os agricultores parceiros da cervejaria devem estar estruturados e treinados para desenvolver um plantio sustentável -; e Embalagem Circular - 100% dos produtos da Cervejaria Ambev devem estar em embalagens retornáveis ou que sejam majoritariamente feitas de conteúdo reciclado. Segundo Sandro Bittencourt, gerente de Meio Ambiente da Ambev, a fábrica de Camaçari é uma referência ara toda a companhia pois 99,8% dos subprodutos gerados ali foram reaproveitados, dentre eles plástico e papelão.





Loja de fazer a cabeça

Com a bandeira da descriminalização da drogas, a loja Isso é um Cachimbo - loja especializada na cultura canábica inspirada no conceito de head shop (loja para a cabeça) - abriu sua segunda unidade m Salvador. Localizada na rua das Rosas, na Pituba, o empreendimento vai vender produtos de tabacaria e todos os itens que compõem a cultura do narguilé: carvão, fornilho, essências, abafadores, pinças. A principal novidade, contudo, é que o espaço conta com o primeiro hookan lounge da cidade , ou seja, um ambiente para que os consumidores possam interagir e fumar em um narguilé, espécie de cachimbo de água de origem oriental. A primeira loja da marca funciona na Fonte do Boi, no Rio Vermelho.





FIQUE POR DENTRO

Eventos - A empresária Cinara Cardoso toma posse como presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos – ABEOC – Regional Bahia hoje. Ela e a nova diretoria que vai comandar a entidade até 2020 serão empossadas hoje (27/3), em um café da manhã no Bahia Othon Palace Hotel.

Norma ISO- Cerca de 95% das empresas brasileiras certificadas pelas normas ISO 9001 (qualidade) e ISO 14001 (ambiental) ainda não efetuaram a migração para as novas versões das normas que estão em vigor desde 2015. Segundo o consultor Alexandre Pierro, as empresas que não fizerem a atualização perderão a certificação por completo. Entre os motivos para o atraso, segundo Pierro, estão os cortes orçamentários, falta de conhecimento dos empresários quanto à necessidade de atualização e o hábito do brasileiro de deixar tudo para a última hora.

McDonalds - A divisão Brasil da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s do mundo, informou que irá ampliar em 25% os investimentos na abertura e modernização dos restaurantes no país, atingindo R$ 1,25 bilhão até o fim de 2019. O anúncio vm logo após a empresa divulgar os resultados financeiros em 2017, que apresentaram crescimento de 12,3% de suas receitas em relação a 2016 e lucro operacional (EBITDA) 29,8% superior em relação ao ano anterior.

Showroom Yes - Forte mercado consumidor do setor moveleiro e de eletros na região Nordeste, Salvador será palco do Showroom Yes entre os próximos dias 10 e 12 de abril. O evento acontece no Parque de Exposições e vai reunir mais de 40 fabricantes de todo o país. A expectatva é a de uma movimentação financeira de R$ 15 milhões em negócios futuros para os expositores presentes.