Professor da Ufba apresenta melhora e tem tubo e sedação retirados

Sérgio Sobreira está acordado e consciente, porém permanece internado na UTI

O professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Sérgio Sobreira, 55 anos, teve o tubo que estava em sua garganta retirado nesta sexta-feira (12), bem como a sedação. A informação foi confirmada por sua sobrinha, Paula Sobreira. Ele estava entubado desde que foi submetido a uma cirurgia para reparar danos causados por um tiro.

Ainda segundo Paula, ele já acordou e está lúcido. O professor está ciente do assalto que sofreu no último fim de semana. Ele se recupera na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Monte Klinikum e a expectativa é que ele seja transferido para um quarto nos próximos dias. Sobreira já recebeu visitas da família nesta sexta (12).

O docente foi baleado na noite do último sábado (6) por um ladrão que arrancou sua corrente do pescoço. Ele foi baleado no peito enquanto participava dos festejos de pré-carnaval na cidade de Fortaleza. O tiro atravessou o pulmão.