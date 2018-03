Professora de balé morre em acidente de carro com moto na Pituba

Acidente aconteceu por volta das 12h20

Uma mulher que estava em uma moto morreu depois de ser atingida por um carro na tarde desta quinta-feira (15) na Avenida ACM, na Pituba. Um Kia Sportage que era conduzido no sentido Orla acabou atropelando a moto na altura de um posto de gasolina. Atingida, a mulher não resistiu e morreu no local. Ela foi identificada como Giovanna Alves Lemos, 41 anos, professora de balé.

De acordo com a Superintedência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 12h20. O carro acabou passando por cima da moto. Os dois veículos foram projetados vários metros para a frente com o impacto do acidente, atravessando o canteiro da pista.

No local do acidente, a mãe de Giovanna chorava bastante em uma viatura da Transalvador. Amigos e colegas da professora também foram ao local. A diretora da escola Sartre, onde a professora dava aulas, também foi até lá e chorou bastante ao se deparar com a cena. "Uma menina alegre, linda. Como pode uma brutalidade dessas? A mãe perdeu a filha única”, disse ela.

Até o momento, a Transalvador registrou três acidentes com três feridos, além deste, que teve uma vítima fatal.

Moto atravessou canteiro após o choque (Foto: Fernanda Varela/CORREIO)