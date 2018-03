Professora morre em acidente com carro dirigido por médica na Pituba

Médica que dirigia o carro foi levada para a 16ª Delegacia

A professora de balé Geovanna Alves Lemos, 41 anos, que estava em uma moto, morreu depois de ser atingida por um carro na tarde desta quinta-feira (15) na Avenida ACM, na Pituba. Um Kia Sportage que era conduzido no sentido Orla acabou atingindo a moto, que ia pegar o retorno para o Itaigara. Geovanna não resistiu e morreu no local. Ela e o mototaxista estavam de capacete no momento da batida.

De acordo com a Superintedência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 12h20. Com o impacto do acidente, os dois veículos atravessaram o canteiro da pista e foram parar no outro retorno. "O condutor de outra motocicleta que estava aqui no local também... Falaram que viram que ela (condutora do carro) possivelmente estaria no celular", afirmou o coordenador de trânsito José Hage.

Professora ia para escola em mototáxi (Foto: Reprodução/Facebook)

No local do acidente, a mãe de Geovanna chorava bastante sentada em uma viatura da Transalvador. Amigos e colegas da professora também foram ao local. Diretora do Sartre, onde a professora dava aulas, Maria Auxiliadora Andrade também foi até lá e chorou bastante ao se deparar com a cena. "Uma menina alegre, linda. Como pode uma brutalidade dessas? A mãe perdeu a filha única”, diz "Eu ainda não estou acreditando. Ela era filha única, batalhadora, só vivia sorrindo”, acrescenta.

A professora estava indo justamente para o colégio Sartre no momento do acidente - ela trabalhava lá como professora assistente há dois anos. Ela também dava aulas na Ebateca, em Brotas. Venécia Rocha, amiga e diretora da escola de dança, contou que Geovanna foi aluna da instituição desde criança e começou a dar aulas com 16 anos. "Ela era uma menina jovem, alegre e cheia de vida. Ela dançava com a alma. Foi uma coisa muito brutal o que aconteceu com ela. Não é possível, gente”, lamentava Venécia. “Ela tinha receio, então pegava sempre o mesmo mototáxi. Ela saiu de casa e tava indo trabalhar no Sartre. Ela é nossa professora há muito tempo, mas é também uma grande amiga”.

O carro era conduzido por uma mulher que foi levada para a 16ª Delegacia (Pituba). O mototaxista também foi conduzido para a unidade policial.

Moto atravessou canteiro após o choque (Foto: Fernanda Varela/CORREIO)

Médica dirigia

A motorista do carro foi identificada como a médica Rute Nunes Oliveira Queiroz, ex-diretora médica e assessora técnica do Hospital Roberto Santos. O marido dela, Mário Queiroz, a acompanhou na delegacia. Ele afirmou que Rita estava indo buscar a filha na escola, sua rotina diária. "Fatalidade. Acidentes acontecem. Ela é mãe de família, pessoa de caráter", diz.

Um motociclista que testemunhou o acidente também está na delegacia. Ele afirmou que viu a batida e diz que a motorista do carro tentou fugir arrastando a moto, mas acabou batendo em um gelo baiano.

A médica passará por exame toxicológico e de corpo de delito.

Médica foi detida no local (Foto: Reprodução)