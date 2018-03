Programa de estágio: Ambev abre inscrições com vagas para a Bahia

por Lucy Barreto

Já estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2018 da cervejaria Ambev com vagas para a Bahia, entre outros estados onde a empresa atua. São oferecidas vagas em praticamente todas as áreas da cervejaria com duração de até dois anos. Os interessados podem se inscrever até 6 de maio pelo site www.ambev.com.br/carreiras/trabalhe-conosco/estagio/. Podem se candidatar integrantes de turmas que irão se formar até o primeiro semestre de 2020. Confira abaixo outras empresas com inscrições abertas para estágio:

Cargill: 100 vagas para estágio na Bahia e outros 12 estados. Inscrições até o dia 25 de abril no site http://novostalentoscargill.com.br/cargillnovostalentos/.

White Martins: Inscrições até domingo - dia 1 de abril pelo site www.whitemartins.com.br. Vagas na Bahia e outros 9 estados.





Emprego em farmácia

O SineBahia está com pelo menos sete vagas abertas para atendente (balconista) e gerente de farmácia hoje nas unidades de Salvador. Para as duas funções, é necessário comprovar experiência na área. Para o cargo de gerente, é exigida flexibilidade de horário. Os interessados devem procurar o SineBahia.

Concurso da Marinha

Terminam nessa sexta-feira (30) as inscrições para o concurso da Marinha do Brasil. São 1.300 vagas para o curso de formação de soldados fuzileiros navais, sendo 25 delas em Salvador. Os interessados devem acessar o site www.marinha.mil.br.