Programa Estrelas segue com temporada em Salvador

No episódio de hoje, Angélica leva Camila Pitanga e o pai a Itapuã

O programa Estrelas do Brasil, às 15h, na TV Bahia, segue a temporada de especiais em Salvador. No episódio de hoje, Angélica leva a atriz Camila Pitanga e o pai dela, o ator soteropolitano Antonio Pitanga, para um passeio pela famosa Praia de Itapuã.

O trio conversa sobre os encantos da Bahia e Antonio conta histórias vividas em seu estado natal. Eles ainda se encontram com as cantoras do grupo As Ganhadeiras de Itapuã.

Quem também participa é a atriz e cantora baiana Emanuelle Araújo, que passeia pela Feira de São Joaquim acompanhada da chef de cozinha Leila Carreiro, dona de um restaurante da cidade onde os pratos são feitos com ingredientes comprados ali. Do local, Emanuelle segue para o restaurante de Leila, onde bate papo com Mabel Velloso.