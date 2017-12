Programe-se: 2018 terá nove feriadões

Datas oficiais incluem carnaval e foram divulgadas no Diário Oficial da União, conta não inclui as datas locais

O ano ainda nem começou, mas tem gente que já está pensando nos fins de semana de feriadão em 2018. O Diário Oficial da União, na edição publicada nesta terça-feira (26) traz uma portaria que estabelece os feriados nacionais e pontos facultativos nno próximo ano. Ao todo são 9 feriados e quatrio pontos facultativos, incluindo o Carnaval.

Desses, cinco são feriadões, unem uma folga na sexta ou na segunda-feira com o fim de semana. O primeiro deles acontece justamente no primeiro dia do ano, na prósxima segunda.

Outros quatro podem se tornar feriadão caso se enforque as sextas ou segundas. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, as datas deverão ser observadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, sem comprometimento das atividades públicas consideradas como serviços essenciais à população.

Em Salvador essa conta sobe para dez por conta do feriado de 2 de Julho.

Veja o calendário abaixo para se programar:

– 1º de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira)

– 12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira)

– 13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira)

– 14 de fevereiro: quarta-feira de cinzas

– 30 de março: Paixão de Cristo (sexta-feira)

– 21 de abril: Tiradentes (sábado)

– 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (terça-feira)

– 31 de maio: Corpus Christi (quinta-feira)

– 2 de Julho: Independência na Bahia (segunda-feira)

– 7 de setembro: Independência do Brasil (sexta-feira)

– 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sexta-feira)

– 2 de novembro: Finados (sexta-feira)

– 15 de novembro: Proclamação da República (quarta-feira)

– 8 de dezembro: Nossa Senhora da Conceição (apensas em Salvador, sábado)

– 25 de dezembro: Natal (terça-feira)