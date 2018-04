Projeto Abril o Corpo reúne espetáculos no Teatro Gamboa Nova

Projeto traz mistura de dança com tecnologia, leituras dramáticas e outras artes para falar de política e respeito

No mês em que a dança é comemorada, o Teatro Gamboa Nova, nos Aflitos, abre suas portas para o projeto Abril O CORPO, que reúne, durante todo o mês, apresentações corporais com leituras dramáticas, tecnologias, cantos, exposições e espetáculos em uma mistura que tem o intuito de lembrar que a dança pode ser, de fato, a representação do não ficar parado diante dos problemas vísiveis.

A mostra experimental Tinta sobre a Pele, da artista Sarah Marques, interage com o público às 19h quinta-feira (05)

(Foto: Divulgação)

Para que o lembrete fosse firmado, o coletivo de artes cênicas (Coato) desenvolveu uma programação artística especial, que atravessa o cenário de contestação política, onde surge a provocação: o que seu corpo pode manifestar? Danilo Lima, curador da iniciativa, pontua que temáticas como gênero, racismo, sexualidade e xenofobia são apenas alguns dos abordados.

"Estamos em uma fase de grandes mudanças sociais no Brasil e no mundo. Estamos abrindo os olhos para o que é, de fato, respeitar, que é essa necessidade de ter empatia. Precisamos, nessa hora, lembrar que todo ato é um ato político, porque somos cidadãos. E, da mesma maneira, todo ato político, é uma forma de fazer dança: seja no sentido mais metafórico ou mais literal", pontua o curador.

O projeto reúne artistas de performance, dança e teatro, de São Paulo e Salvador. "Vamos refletir sobre como o país tem grandes diferenças entre seus próprios estados", pondera Lima, lembrando que os espetáculos são guiados pelo improviso.



PROGRAMAÇÃO

Nesta quarta-feira (04), às 20h, quatro apresentações solo invadem o Gamboa. Podem ser esperados curtas-metragens, músicas e danças nos shows. Para assistir cada solo, é necessário o pagamento de R$ 20 para inteira e R$ 10 para meia.



Além dos artistas que levam suas reflexões sociais para o meio do público, prossegue, ainda hoje, a partir das 16h, a mostra Corpo que Sufoca, de Rose Nascimento, com fotografias abertas gratuitamente.Amanhã (05), a mostra experimental Tinta sobre a Pele, da artista Sarah Marques, interage com o público às 19h, com cores que relembram os melhores e piores ângulos atuais dos seres humanos.Na sexta (06) e no sábado (07), o espetáculo Burua Itzali reúne danças reflexivas antes do bate-papo sobre Coreopolítica e do lançamento do livro Performance Arte: Modos de Existência, que ocorre às 15h.