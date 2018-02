Projeto Biblioteca nas Praias esteve em Amaralina neste sábado (24)

Além de atividades ligadas à leitura, houve alongamento, música e stand-up comedy

Aproximadamente cem pessoas estiveram ontem na Praça João Amaral, na praia de Amaralina, para acompanhar e participar do projeto Biblioteca na Praia. Uma das unidades da Biblioteca Móvel, que funciona dentro de um ônibus adaptado, foi aberta à visitação do público. Ali, crianças e adultos tiveram acesso aos cerca de mil livros que integram o acervo. Uma das atividades promovidas foi a Árvore Literária, em que 60 cupons foram escondidos em árvores da praça e, se encontrados, podiam ser trocados por livros. “Esta foi uma edição piloto e foi muito bem recebida. Por isso, é provável que retorne no próximo Verão”, disse Silvia Sacramento, diretora da Biblioteca de Extensão (Bibex), integrada à Fundação Pedro Calmon.Houve ainda show de voz e violão e atividades físicas oferecidas gratuitamente. O projeto Biblioteca na Praia é coordenado pela Bibex junto com as bibliotecas Juracy Magalhães Júnior e Thales de Azevedo.