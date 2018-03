Projeto Flórida mostra história especial sobre a infância

Sucesso de crítica, filme indie do diretor Sean Baker fala da 'indigência oculta' da população americana

Há os que moram nas ruas e há também quem viva debaixo de um teto, ainda que de forma muito precária, invisível para a maioria. É o que o diretor Sean Baker chama de “indigência oculta”, assunto que aborda no drama Projeto Flórida, estrelado pela garotinha Brooklynn Prince e por Willem Dafoe, indicado ao Oscar de ator coadjuvante.

Ele interpreta o gerente de um motel nos arredores da Disney, que “adota” uma jovem imatura e sua única filha. Vem dele um pingo da segurança que a pequena Moonee precisa para crescer estável no mundo lúdico e irresponsável de sua mãe.

"Eles não são incluídos nas estatísticas oficiais de pessoas sem casa, porque não estão na rua ou em abrigos, mas é um problema nacional nos Estados Unidos, não só em Orlando", diz Baker. Ele dirigiu Tangerine (2015), filme rodado com três celulares e que o colocou em evidência no mundo do cinema.

O diretor apresentou um dado, ainda que seja só uma estimativa: há três anos calculava-se que havia 5 mil crianças sem lar vivendo na beira dessa estrada. Elas vivem em motéis de baixo orçamento com nomes como Magic Castle e Futureland e fachadas coloridas, em sintonia com a fantasia prometida pela Disneylândia a poucos metros dali.

"É tudo real, as áreas externas, as paisagens incríveis, os pequenos negócios com luzes de neon para atrair as famílias com crianças que vão ao parque temático", afirma o cineasta sobre este local, que revela de forma estridente os paradoxos do sistema capitalista.





