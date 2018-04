Projeto Tamar atinge marca de 35 milhões de tartarugas devolvidas ao mar

Animal de oito anos foi solto em ato simbólico com presença de artistas

"Elas são como embaixadoras do mar. De alguma forma, carregam a mensagem de preservação dos mares". É dessa forma que Neca Marcovaldi, uma das fundadoras do Projeto Tamar, e coordenadora de pesquisa e conservação nacional da ONG, define as tartarugas protegidas pelo instituto há 36 anos.

Na tarde desta sexta-feira (6), o Tamar comemorou a marca de 35 milhões de tartarugas devolvidas às àguas salgadas desde o início do projeto. Uma tartaruga macho, de 8 anos, foi solta no mar da Praia do Forte, no Litoral Norte, em celebração à conquista, que contou com a presença de artistas como o cantor Lenine (ver abaixo).

Neca explica que foi uma caminhada sofrível durante esses mais de 30 anos para conseguir manter o projeto. Para ela, a principal dificuldade é a extensão de 8 km de litoral, onde as tartarugas desovam ou se alimentam. "A questão do tempo também. São 30 anos para ela ficar adulta, então, levou esse tempo para protegermos a primeira geração. Pra você conseguir um nível de conservação que abarque tudo isso é muito difícil", revelou.

Hoje, os desafios para a preservação desses animais são outros. "Nesses anos, nós conseguimos reverter a situação que interrompia a reprodução por conta da morte das fêmeas e coleta dos ovos. Mas hoje, elas são capturadas pelas pescas industriais e artesanais; parte do desenvolvimento costeiro desordenado. A questão climática também influencia, já que a temperatura da areia tem relação direta com o sexo do animal", completou.

Apoio da comunidade

Neca Marcovaldi lembra que as comunidades costeiras são parceiras do Tamar desde o início, em 1982.

"Eles entendem que as tartarugas são muito mais valiosas vivas do que mortas. Essa parceria gera emprego e renda, além do investimento em programas de educação de jovens e crianças e valorização de atividades culturais", explica Neca.

Felipe Santos, 23 anos, mora próximo à base do projeto e trabalha como vendedor na Loja do Tamar. Ele concorda com a fundadora da ONG. "É uma relação ótima. Esse entrosamento com a comunidade é o que fez com que o trabalho desse certo. 'Tamaravilhoso'. Tudo lindo", confirma, aos risos.

O vendedor de conchas Wellington da Silva, 35, não trabalha diretamente com o Tamar, mas admira muito as ações da ONG. "Eles trabalham legal mesmo. Se eu pudesse dar uma nota pra eles nesse dia, seria mil! A máxima", afirma.

Patrocínio

Gislaine Garbelini, gerente de programas ambientais da Petrobras, explica que apoiar o Projeto Tamar faz parte da política social da empresa. "Um projeto que a empresa valoriza muito; é um marco de conservação muito grande. E com essa nova fase de patrocínio vamos ter mais resultados pra entregar pra sociedade e meio ambiente", explica.

A parceria de 35 anos entre a estatal e o Tamar foi renovada. A ONG receberá um investimento de R$ 13,5 milhões nos próximos três anos.

"Além de sua valiosa contribuição ambiental, o projeto envolve as comunidades em locais onde atuamos, possui ações de sensibilização e educação ambiental e tem sinergia com o nosso negócio por trabalhar com espécies e ambientes costeiros e marinhos", afirmou a gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Beatriz Espinosa.

Show de parceria

Como de costume, o cantor Lenine estava presente ao lado dos fundadores do Tamar, Neca Marcovaldi e Guy Marcovaldi. O músico pernambucano participou na comemoração dos 5 milhões de tartarugas soltas ao mar; depois de 15 milhões; e agora os de 35 milhões.

Cantor Lenine foi umas das presenças ilustres no lançamento (Foto: André Ribeiro/Tamar/Divulgação)

"A admiração por eles é profunda. A música tem sido generosa comigo. Ela me deu uma exposição muito bacana, então, eu posso, através da música, mostrar os trabalhos dos outros, de tamanha importância", contou.

Lenine ainda realizou um show ao final da soltura da tartaruga ao mar. Também se apresentaram Xangai, Maviael Mello e Michaela Harisson.