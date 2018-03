Projeto Viva Gonzagão – Villela Convida realiza encontro de forró no sábado

O artista convidou Jorge de Altinho (PE), Del Feliz, Marquinhos Café e Virgílio, no Coliseu do Forró, em Patamares

Os amantes do mais nordestino dos ritmos têm encontro marcado durante o projeto Viva Gonzagão- Villela Convida que, essa semana, receberá como convidados Jorge de Altinho (PE), Del Feliz, Marquinhos Café e Virgílio. Inspirado nas origens culturais nordestinas, Carlos Villela é um forrozeiro que exalta a zabumba que é realçada pelo violão e a viola. No repertório, xote xaxados, baiões e maracatus que foram aprendidos com mestres como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. Autor de inúmeras canções gravadas por nomes de peso da música brasileira e nordestina, entre eles Ivete Sangalo (Salve a Alegria, clip em homenagem aos 450 anos de Salvador); Raimundo Fagner; Flávio José, Targino Gondin; Maciel Melo; Santanna; Jorge de Altinho e Edigar Mão Branca. Bandas como Lampirônicos, Aviões do Forró, Colher de Pau e Arrocha o Nó também já gravaram suas músicas.

O projeto Viva Gonzagão – Villela Convida começou em 2012, no centenário de Luiz Gonzaga. No projeto, o artista já levou ao palco nomes como Adelmario Coelho, Maciel Melo, Targino Gondim, Virgílio e Zelito Miranda para fazer referência ao Rei do Baião e ao autentico forró.

SERVIÇO

Viva Gonzagão- Villela Convida. Coliseu do Forró(Av. Otávio Mangabeira,Patamares). Amanhã(17), 15h. R$30/20