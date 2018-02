Projota lança clipe com Paolla Oliveira nesta quarta-feira (28)

Clipe de Mulher Feita será divulgado no programa TVZ do Multishow, às 19h, e no YouTube

O rapper Projota apresentará o programa TVZ, do Multishow, nesta quarta-feira (28), às 19h, para lançar o clipe do seu novo single de trabalho Mulher Feita. O novo videoclipe conta com a participação da atriz Paolla Oliveira, que encarna a musa inspiradora do artista para a canção. Em seguida, o clipe estará disponível no canal do YouTube VEVO do Projota.

Sexta faixa do álbum A Milenar Arte de Meter o Louco, Mulher Feita pretende seguir o mesmo sucesso nacional dos singles lançados anteriormente como Ela Só Quer Paz, Faz Parte, Oh Meu Deus e Linda.



A música é uma composição que ressalta experiências pessoais do rapper e demonstra, através de uma declaração de amor, sua versatilidade e habilidade ao retratar figuras femininas sem a utilização de clichês considerados machistas e inadequados, incentivando o empoderamento feminino.

“Eu sempre tive mulheres incríveis próximas a mim dentro de casa, as melhores referências e exemplos possíveis. Eu sou apenas uma pessoa que procura entender o próximo, e a luta das mulheres pelos seus direitos sempre mexeu comigo”.

Sobre a participação da atriz Paolla Oliveira, Projota só tem a comemorar. “Acredito que Deus a colocou no meu caminho. Tive a oportunidade de conhecê-la pouco antes desse projeto e ela declarou admiração pelo meu trabalho. Então tentei a sorte de convida-la pra esse videoclipe, pois pra mim ela representa perfeitamente essa mulher da qual estou falando na letra, além de possuir uma beleza descomunal, fazendo o vídeo se tornar algo ainda maior”, destaca ele.

Paolla Oliveira surge deslumbrante como musa do clipe de Projota

(Foto: Reprodução)

Paolla Oliveira acrescenta estar “feliz em participar do clipe, de sair do lugar comum para mim, de estar com um artista talentoso, que fala para o público jovem de uma forma direta, fazendo uma música boa e colocando seu público para refletir”. “Ainda mais em um clipe que apresenta essa mulher de onde a simplicidade é sua fortaleza, que voa sem asas e encara a correnteza. Onde o mundo é a sua casa... eu amei!”, explica.



A Milenar Arte de Meter o Louco foi lançado pela Universal Music em agosto de 2017. O álbum, que já recebeu o Disco de Ouro, aborda questões fortes da vida do artista, principalmente “a milenar arte” dele e de milhares de jovens de periferia que “metem o louco” e superam todas as adversidades que a vida lhes impõe. Ouça ao álbum completo.