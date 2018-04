Promotor vai recorrer da absolvição de cunhado de Ana Hickmann

Ontem, juíza absolveu o empresário por matar "fã" que invadiu hotel da apresentadora

O promotor do 2º Tribunal do Júri do Fórum Lafayette, de Belo Horizonte, vai recorrer da decisão que absolveu Gustavo Henrique Bello Corrêa, cunhado de Ana Hickmann, pela morte de um "fã" da apresentadora, em maio de 2016. Rodrigo Augusto de Pádua invadiu o quarto de hotel em que a apresentadora e a família estavam na capital mineira e, armado, os fez reféns. O empresário brigou com Rodrigo pela arma e o matou com três tiros na nuca.

Na terça, a juíza Âmalin Aziz Sant'Ana, do 2º Tribunal do Júri, absolveu Gustado da acusação de homicídio doloso apresentada pelo Ministério Público. Ela entendeu que o empresário agiu de legítima defesa. O promotor, no entanto, discorda da visão. Como Rodrigo foi morto com três tiros na nuca, ele entende que houve um excesso que desconfigura a legítima defesa. O promotor entende que Rodrigo já estava dominado quando o empresário atirou.

A assessoria do Fórum Lafayette confirmou que ele vai recorrer da absolvição, pedindo anulação da decisão da juíza e encaminhamento do caso ao tribunal do júri.

A juíza cita em sua decisão relato de envolvidos e uma gravação de áudio dos acontecimentos dentro do quarto para justificar seu etendimento de que o empresário apenas se defendeu e à sua família. Giovana Oliveira, irmã de Ana Hickmann e mulher de Gustavo, foi baleada no episódio.

A juíza afirma que os tiros dados pelo réu foram sequenciais, o que não combina com a narrativa do MP. O laudo da perícia também não confirmou o "sinal de Wekgaertner", marca que indica que houve disparo colado à nuca, segundo a juíza. Diz ainda que foram oito minutos de luta corporal e neste tempo o "fã" não largou a arma em nenhum momento. Relata ainda a tensão do réu, que ficou por 20 minutos sob mira da arma com a família.

O empresário ontem agradeceu o apoio que tem recebido e diz que não se arrepende do que fez. Ele comemorou a decisão da Justiça e afirmou que o promotor "insiste em me incriminar".

"Todo mundo se coloca no meu lugar. A situação é bizarra e absurda, como eu disse. Não me arrependo de nada, não me arrependo do que eu fiz. Faria tudo de novo. São três decisões favoráveis a meu respeito, contra a decisão de um promotor que insiste em me incriminar. Esse episódio não acabou, mas a gente tem ceú azul pela frente", disse.

