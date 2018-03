Homem ligado ao Estado Islâmico invadiu o estabelecimento armado na manhã desta sexta-feira (23)

A promotoria antiterrorista de Paris informou hoje (23) à agência de notícias EFE que investiga pelo menos um assassinato na tomada de reféns em um supermercado em Trèbes, no sul da França, por parte de um suposto terrorista.

O Ministério Público abriu uma investigação por "assassinato em relação com um projeto terrorista", "tentativa de assassinato em relação com um projeto terrorista", "sequestro em relação com um projeto terrorista" e "associação criminosa terrorista.”