Protestos por prisão de Lula acontecem em capitais do Brasil

Maior delas foi em São Paulo, que reuniu 40 mil pessoas na Paulista

Protestos ocorreram nesta terça-feira (3) em várias cidades do Brasil na véspera do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do habeas corpus preventivo para o presidente Lula. O principal aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo, fechada agora à noite em ato organizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e Vem Pra Rua, pedindo a prisão do ex-presidente Lula (PT). A decisão do STF amanhã pode implicar na liberdade de Lula até que o caso do tríplex no Guarujá seja julgado em todas as instâncias.

Pelo menos oito quarteirões da avenida foram ocupados pelo protesto. A Polícia Militar estimou em 40 mil os manifestantes, que usavam em sua maioria roupas verde e amarelas e gritavam palavras contra Lula e o PT, além dos ministros do STF. "Supremo, pensem no Brasil", dizia um cartaz. Gritos de "tchau, querido" também soavam, segundo o Uol.

Ato na Avenida Paulista (Foto: Reprodução/Twitter MBL)

O cantor Paulo Ricardo fez uma apresentação ao vivo em um carro de som na Paulista. "Chega de impunidade, não é possível viver assim. Chega de ser o país que paga mais impostos pelo pior serviço", diz o artista. "Nós temos muita coisa boa. Temos orgulho da nossa indústria de entretenimento. Essa música, apesar de ser de um programa com polêmicas, mostra isso", falou, antes de tocar "Vida Real", trilha da abertura do Big Brother Brasil. "Isso aqui não é reality show. Isso aqui é vida real".

No Rio, o ato concentrado em Copacabana. O protesto começou por volta das 17h30 e terminou pouco depois das 20h. Organizadores e Polícia Militar não divulgaram estimativa de público na capital fluminense. Protestos também aconteceram em Florianópolis, Goiânia, Salvador, e outras capitais.

Enquanto hoje a maioria dos atos na cidade foi contra Lula, amanhã devem acontecer manifestações a favor do ex-presidente. Vigílias e passeatas estão marcadas em ao menos 14 capitais: Brasília, Belo Horizonte, Belém, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Maceió, Macapá, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Teresina.