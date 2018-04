PSDB confirma pré-candidatura de João Gualberto ao governo 

Jairo Costa Júnior e Luan Santos

O deputado federal João Gualberto (PSDB) confirmou, nesta segunda-feira (09), sua pré-candidatura ao governo do estado. A definição é reflexo da decisão do prefeito ACM Neto (DEM) de entrar na disputa pelo Palácio de Ondina.

A confirmação se deu após reunião da executiva estadual do partido, que referendou ainda a pré-candidatura do deputado federal Jutahy Júnior na disputa pelo Senado. A partir de agora, os tucanos vão buscar o consenso entre os partidos da oposição. Além de Gualberto, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (DEM), foi lançado na corrida pelo governo estadual.

Confira uma entrevista com o pré-candidato.

Satélite: Sua candidatura é irreversível?

Gualberto: O desejo é que ela seja irreversível. Aliás, não é minha candidatura, é da sociedade, não tem a ver com partidos. Há um novo sentimento na política que é menos partifário, mais pela sociedade.

Satélite: Não tem receio de que sua candidatura divida os votos que são do eleitorado de oposição?

Gualberto: Não vejo nenhuma dificuldade. Na verdade, é bom para o eleitor ter mais opções. Gostaria que José Ronaldo andasse junto comigo e que uníssemos todos os partidos de oposição, mas existe possibilidade de segundo turno.

Satélite: A decisão de lançar candidatura tem ligação direta com o fato de Neto ter decidido ficar fora do páreo?

Gualberto: Claro. No momento que Neto achou melhor não concorrer, nos deixa livres para pensar em outro caminho, junto com o campo de oposição, que são os adversários do PT.