PSG confirma cirurgia e Neymar só voltará aos campos em maio

Atacante vai ser operado no Brasil pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar

O atacante Neymar vai mesmo passar por cirurgia para corrigir uma fissura no quinto metatarso do pé direito. A informação foi confirmada pelo PSG na tarde desta quarta-feira (28). A previsão é de que o procedimento seja realizado no final de semana, no Brasil.

O responsável por conduzir a operação será o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. Ele será acompanhado pelo médico do PSG, o francês Gérard Saillant.

Neymar torceu o tornozelo durante o triunfo do PSG sobre o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. Como a previsão para a recuperação é de dois meses, o atacante está fora do duelo contra o Real Madrid, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, e voltará aos gramados um mês antes do início da Copa do Mundo.

Confira a nota do PSG na íntegra:

"Ao final do protocolo previsto inicialmente de três dias de repouso, uma decisão foi tomada pelo jogador e as comissões médicas do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira

Ao final desta avaliação, e em acordo feito com o jogador, foi tomada a decisão de favorecer a opção cirúrgica.

Neymar Jr. será operado no final de semana no Brasil pelo Dr. Rodrigo Lasmar, que será acompanhado no local pelo Professor Saillant (Paris Saint-Germain)."