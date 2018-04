PT faz arrecadação virtual para manter militantes em Curitiba

A ação visa manter o movimento aquecido, com novos atos programados até o dia 1° de maio

O Partido dos Trabalhadores (PT) fará uma campanha de arrecadação virtual para custear o acampamento dos militantes apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva montado em Curitiba (PR). Os dirigentes da sigla têm se preocupado com a possibilidade da vigília perder força com o passar do tempo.

Lula está preso desde a noite de sábado (07) no prédio da PF, onde começou a cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.