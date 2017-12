Público lota show de estreia do Sou Verão no Rio Vermelho

Mais de 2000 pessoas cantaram e dançaram ao som da Maglore e DJ Pureza.

Uma turma jovem e descolada marcou presença no evento de estreia do Sou Verão, neste sábado (23), no Largo da Mariquita - Rio Vermelho. Com show da Maglore e discotecagem do DJ Pureza, a galera se divertiu e aproveitou para começar a noite relembrando alguns dos maiores sucessos da banda.

“Nós não perdemos nenhum show da Maglore, então quando soubemos que eles estariam aqui gratuitamente, fizemos questão de chegar cedo para aproveitar”, afirma o contador Luciano Nascimento, estampando uma camisa com o nome da banda, ao lado da sua companheira, a engenheira Fabiana Sena.

Também apaixonados pela Maglore, o casal de amigos Ruan Queiroz e Yanna Souza foram uns dos primeiros a chegar. “É importante para a cidade quando acontecem shows como esse, principalmente com uma programação assim, onde só tem artistas que eu gosto”, afirma a estudante, antes de complementar: “chegamos cedo para ouvi-los cantarem músicas da carreira toda, vamos torcer!”.

Como um pedido realizado, o show foi composto por novos e antigos sucessos do grupo. “A gente está muito feliz de estar aqui hoje, participando do projeto Sou Verão, tocando de graça no Rio Vermelho, que foi o lugar onde a Maglore começou há oito anos. Um público que a gente deve muito, até hoje, um público que levou a gente pra o resto do Brasil. A gente está muito feliz de encerrar o ano dessa forma, tão bonita”, comemorou o vocalista Teago Oliveira.

Com a proposta de ocupar espaços mostrando uma Salvador viva e plural, o Sou Verão tem levado esportes para as praias da Barra e Ribeira, e shows para o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho.

“O projeto de verão do CORREIO é realizado já há dois anos e, neste terceiro ano, nós queríamos fazer algo ainda mais diferente. Optamos por promover nas manhãs de sábado o acesso gratuito da população ao esporte, possibilitando que todos possam praticar e sentir o melhor do verão. Já para a noite, a ideia é viver algo que também é muito forte na estação: a música. Trouxemos então uma curadoria artística diferenciada, ampliando a diversidade do projeto e o alcance de público. Começamos hoje com Maglore, atraindo uma turma bem mais jovem e alternativa para o berço da boemia soteropolitana, que é o bairro do Rio Vermelho”, afirma Fábio Góis, Gerente de Marketing e Mídias Sociais do CORREIO.

Com público superior a 2000 pessoas, segundo dados da Policia Militar, a programação musical do Sou Verão avança em janeiro, com shows de Pedro Pondé (06/01), Larissa Luz e Ministereo Público (13/01) e Àttooxxá (20/01), sempre às 18h. Já os esportes seguirão com mais quatro edições, nos dias 6 e 20 de janeiro, na Ribeira, e nos dias 13 e 27 de janeiro, na Barra.





Esportes, música e diversão estão entre as ações propostas pelo projeto Sou Verão - projeto do Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Sabin e Vitalmed. Com atividades esportivas programadas para acontecer em 8 edições - sendo quatro na Ribeira, nos dias 2 e 9 de dezembro e nos dias 6 e 20 de janeiro, e quatro na Barra, dias 16 e 23 de dezembro e 13 e 27 de janeiro - as práticas incluem stand up paddle, caiaque, patins, longboard e frescobol, e serão oferecidas por instrutores que atenderão ao público de forma gratuita com inscrições feitas na hora e no local.

Além do esporte, o projeto conta ainda com o Palco Movimento, levando para as ruas o aulão da FitDance, aulas de ioga, zumba e alongamento, além de coleta de lixo na areia e no mar, e bate-papos com personalidades convidadas pela editoria de Esporte do Correio, sempre das 8h às 12h.

Quando o assunto é música, o shows ocorrerão a partir de hoje, com apresentações gratuitas dos artistas e bandas Maglore (23 de dezembro), seguido de Pedro Pondé (6 de janeiro) Larissa Luz e Ministereo Público (13 de janeiro) e Àttooxxá (20 de janeiro). As apresentações estão marcadas para as 18h, no Largo da Mariquita – Rio Vermelho.