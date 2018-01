Pulseirismo aposta no quanto mais, melhor!

Tendência fashion segue em alta no verão.

Acessório indispensável para dar aquele up no visual, as pulseiras viraram tendência fashion entre todas as idades. Passando em alta de uma estação para outra, o pulseirismo - nome dado a esse movimento que abusa da quantidade e diversidade de pulseiras - surgiu como uma aposta comedida, restrita às pessoas mais descoladas, mas aos poucos ganhou espaço e referência entre variados públicos, editoriais e desfiles de moda.

Para uso em qualquer ocasião, sejam eles encontros despojados ou eventos sofisticados, a orientação é: quanto mais, melhor! Apostando nessa tendência, o projeto Sou Verão convidou o empresário e empreendedor criativo Fábio Almeida (@stylo_acessorios), para nos revelar quais são os segredos da estação e cuidados necessários na hora de montar um look poderoso.

O pulseirismo é realmente uma tendência?

Sim! Quando falamos de tendência devemos perceber que ela se reinventa a cada instante. Para o momento atual, o movimento em voga é o de misturar todas com tudo. Com o advento da sustentabilidade e o caminho do reinventar-se, a moda veio dizendo que você deve aproveitar o que você já tem em seu porta-joias, misturando-os com peças mais novas e experimentando diferentes estilos, cores e formatos.

Então diz pra gente: quais as tendências para o verão de 2018?

As cores são o ponto forte da estação. Para esse verão vamos apostar nas cores vivas, no couro tingido, pedrarias, tecidos étnicos, metais e muito material reciclado.

Existem regras de estilo para o uso de pulseiras?

Não existe uma regra de estilo, mas o mais legal acaba sendo variar. Quem entra na tendência do pulseirismo gosta de brincar com a mistura de materiais, formas e texturas, criando sempre uma nova forma de ver o acessório e montando um novo look para cada composição.

Quais as principais escolhas de homens e mulheres na hora da compra?

Os homens, em sua maioria, preferem materiais de couro e pedras de cores discretas. Já as mulheres são mais arrojadas, escolhendo cores vibrantes e diferentes materiais (couro, metal, tecido e pedrarias) deixando as combinações ousadas e harmônicas.

Para quem já é adepto, quais os cuidados necessários na conservação?

Para conservar seu produto por mais tempo, evite o banho de mar - alguns materiais são sensíveis ao salitre, evite mergulha-las em piscinas e fuja, fuja de perfumes ou cosméticos aplicados diretamente nas peças. O sal, o cloro e os produtos químicos são terríveis vilões que aceleram o desgaste físico das pulseiras e diminuem muito o tempo útil do acessório.

Sobre o Sou Verão

Esportes, música e diversão estão entre as ações propostas pelo projeto Sou Verão - projeto do Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Sabin, Vitalmed e O Boticário.

Com atividades esportivas programadas para acontecer nos dias 6 e 20 de janeiro na Ribeira, e nos dias 13 e 27 na Barra - as práticas incluem patins e longboard, e serão oferecidas por instrutores que atenderão ao público de forma gratuita, com inscrições feitas na hora e no local.

Além do esporte, o projeto conta ainda com personalidades convidadas pela editoria de Esporte do Correio, sempre das 8h às 12h.

Quando o assunto é música, os shows acontecem com Pedro Pondé (6 de janeiro), Larissa Luz e Ministereo Público (13 de janeiro) e Àttooxxá (20 de janeiro). As apresentações gratuitas estão marcadas para as 17h, com abertura da FitDance, no Largo da Mariquita – Rio Vermelho.

