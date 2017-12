Quadrilha explode banco e atira contra delegacia em Amélia Rodrigues

Atentado também aconteceu na cidade de Adustina

Um grupo de criminosos explodiu uma agência do Banco do Brasil na cidade de Amélia Rodrigues, no Centro-Norte da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (29). Após a explosão, os suspeitos também atiraram contra à delegacia da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, policiais da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Santo Amaro) foram acionados após receberem informações de que quatro indivíduos armados estavam no interior de um estabelecimento bancário.

Com a explosão, agência ficou completamente destruída (Foto: Reprodução/TV BAHIA)

Após a explosão, ainda de acordo com a polícia, os criminosos efetuaram alguns disparos de arma de fogo em direção à delegacia e em uma viatura que estava estacionada no local. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido.

Segundo informações da TV Bahia, o crime aconteceu por volta das 2h30. Com a explosão, o teto da agência desabou. Cédulas e estilhaços de vidro ficaram espalhados pelo chão do banco.

Ainda segundo a TV Bahia, populares estão tendo que se deslocar para cidade de Feira de Santana - distante cerca de 30 km de Amélia Rodrigues - para efetuar despósitos e saques.

Após a chegada da polícia, populares informaram que ainda havia explosivos no interior da agência. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado mas nenhum explosivo foi encontrado. A polícia apreendeu 19 cápsulas de espingarda calibre 12 e 18 de pistola ponto 40.

Adustina

Uma outra explosão aconteceu em Adustina, no Nordeste do estado, também na madrugada desta sexta. Bandidos usaram explosivos para destruir o único caixa de autoatendimento eletrônico do Banco do Bradesco na cidade.

O CORREIO entrou em contato com a delegacia do município. Um policial de plantão informou que o grupo criminonoso chegou na agência por volta das 2h30. Com a explosão, todo o banco, localizado no Centro de Adustina, ficou destruído.

Bandidos explodiram único caixa de autoatendimento do Bradesco na cidade (Foto: Reprodução/ Blog Rodrigo Ferraz)

O policial informou ainda que bandidos fizeram quatro explosões no local. Na fuga, eles efeturam vários disparos para cima. Ninguém ficou ferido. Segundo o policial, moradores disseram que pessoas foram feitas reféns durante a ação, mas, até o momento, nenhuma vítima prestou queixa.

"Não podemos confirmar essa informação. Mas os populares costumam dormir na fila do banco. Era o que pôde ter acontecido. Aqui, os moradores têm o costume de amanhecer em frente à agência para realizar os serviços", contou o policial que preferiu não se identificar.

O caixa de autoatendimento era o único da cidade, já que um outra do Banco do Brasil não funciona. Por conta disso, moradores estão se deslocando até cidades mais próximas como Cícero Dantas, que fica distante cerca de 50 km de Adustina.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que policiais da 21ª CIPM (Ribeira do Pombal) foram acionados, mas ninguém foi preso. Os criminosos, ainda de acordo com a PM, fugiram em dois carros. Não há informações sobre o que foi roubado pelos bandidos. A Polícia Civil investiga o crime.