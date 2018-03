Quadro de saúde do padre Carlos Vianey apresenta leve melhora

O religioso foi submetido à cirurgias para recuperar os tendões das mãos e realinhamento do maxilar, além de recuperação do crânio machucado pelos golpes de facão

O quadro de saúde do padre Carlos Vianey,63, atacado na sexta-feira por golpes de facão no distrito de Maria Quitéria(região de Feira de Santana), apresenta uma leve melhora. De acordo com o arcebispo de Feira de Santana Dom Zanoni Demettino Castro, que esteve na tarde de domingo visitando o pároco no hospital, não haverá necessidade de realização de diálise e, até amanhã, os médicos devem reduzir a sedação. “Os ferimentos foram bem graves, mas ele está respondendo bem”, declarou Dom Zanoni.

O padre foi submetido a uma cirurgia delicada para tentar recuperar os tendões das mãos, além de ter feito a realocação do maxilar e no crânio, área bem afetada pelos golpes desferidos por Raimundo Marcos Vieira Bento, 33, conhecido como Bilau, morador da região local, que foi preso em flagrante e autuado por homicídio tentado. Segundo o arcebispo, haverá uma oitiva do acusado nessa segunda. “Desconhecemos a real motivação da agressão, o que sabemos é que o rapaz parecer ter problemas mentais e ser usuário de drogas”, completa o religioso.

Afastado das funções paroquiais na Igreja da Piedade há mais de um ano, o padre enfrentava alguns problemas com a igreja por desobediência, além de ser acusado de ter “difamado o clero e presbíteros”. Desde o afastamento, o padre estaria fazendo um protesto na porta da paróquia e rezando missas do lado de fora. Em 2005, quando recebeu a determinação de deixar a Igreja de São José, ele teria baixado as calças para Dom Giovanni Crippa e Frei Beto.