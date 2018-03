por Ricardo Oliveira

Quanto tempo ou horas de voo um copiloto demora para virar comandante?

Depende muito da companhia em que ele trabalha. O primeiro fator a ser considerado é a necessidade de sua promoção. Novos aviões, novas rotas, aposentadoria de comandantes antigos são fatores que influenciam na abertura de novas vagas. Normalmente, em um mercado estável, abrindo-se a vaga, o copiloto mais antigo na companhia é promovido, desde que passe em todos os testes. As companhias também estabelecem mínimos para que um copiloto seja promovido, como, por exemplo, ter 3000 horas de voo em jatos comerciais. Neste caso, em um mercado aquecido, pode ser que o primeiro copiloto da fila não tenha os mínimos, e a companhia vá descendo na lista até achar alguém que tenha (teoricamente alguuem que já tenha trabalhado e acumulado horas em outra companhia), sendo o mais antigo preterido. O tempo varia muito, principalmente no Brasil, onde a economia é muito instável e é impossível prever um crescimento a longo prazo. Eu já vi promoções com dois anos e também sei de quem esteja esperando há mais de dez.

Para um piloto, é difícil viajar de passageiro?

Cada um reage diferente. Falando por mim, eu vou para o meu assento, dificilmente presto atenção no que está acontecendo, assisto um filme ou leio um livro, e procuro não incomodar. Acredito que a maioria dos pilotos age da mesma forma.

Qual a pior condição atmosférica que um avião pode enfrentar?

Na minha opinião, cinza vulcânica. Ela é um pó fino, abrasivo e tóxico que pode interferir em muitos sistemas do avião. Um avião exposto por tempo suficiente às cinzas terá seu para-brisas “lixados”, tornando a visibilidade difícil, os motores irão parar, e os sensores de velocidade entupidos, entre outras. Felizmente a divulgação de dados sobre atividades vulcânicas é ampla, tornando possível evitar tal situação.