Quanta: mulheres que trabalham em todos os cantos do Carnaval

Por Flavia Azevedo

Começou! Pro Carnaval acontecer, tem gente trabalhando de todo jeito porque alguém tem que organizar essa zona. Seja nos adereços, nos camarotes, na segurança ou na saúde. Vamos juntas e evoé!



Sabe esse modelo de camarote que você conhece?

Tem dedo de Licia Fabio nele. Uma das precursoras da folia “só para convidados”, a promoter comandou, durante anos, o legendário Camarote de Daniela Mercury (quem esquece?) e os mais disputados réveillons da cidade. O talento dela é criar espaços onde todos querem estar. Neste ano, enquanto os circuitos pegam fogo, Lícia recebe seus convidados no espaço Bem Bahia a Casa, na Av. Contorno. Certamente, ponto de encontro dos mais agradáveis do Carnaval.



Foto: Divulgação

Leila Pinto é psicanalista e psicóloga da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Trabalha no Iperba e tem dicas importantes para os dias de folia. Entre elas, lembrar da amiga camisinha e, em caso de violência sexual, procurar o Iperba ou o Hospital da Mulher que funcionam 24 horas. Em ambos, há atendimento médico e psicossocial, exames laboratoriais e o kit pós-violência, contendo a pílula do dia seguinte (para contracepção de emergência) além de profilaxia para HIV e infecções sexualmente transmissíveis.



Foto: Divulgação

Alina Amaral é jornalista especializada em moda. Mas resolveu ir pro outro lado, virar telhado, mostrar sua arte. Já desenvolveu projetos e peças para artistas como Brown, Elba Ramalho, Mariene de Castro e Daniela Mercury. Atualmente, assina sua marca de “slow fashion”e abriu o Carnaval de Salvador vestindo a funkeira carioca Lexa. Na releitura do bordado, Alina tem a sua originalidade. Um encontro do DNA alagoano, a contemporaneidade e a certeza que pode criar o seu próprio luxo.

Foto: Divulgação

Na segunda-feira de Carnaval, uma das DJs mais quentes e populares de Berlim vai sentir o gostinho da pista soteropolitana. A alemã Ipek é uma das presenças confirmadas no trio Respeita as Mina que tem a missão de combater a violência contra a mulher. Vivendo entre Berlim e Istambul, a queer-living DJ, produtora e curadora Ipek Ipekçioglu está em temporada baiana e promete mostrar por que carrega o título de MC de Compreensão Transcultural. Bora ver? O trio sai às 16h30 do Campo Grande.



Foto: Divulgação

Mulherão

Não é só currículo. A major Denice Santiago tem aquele negócio que aquece o coração da gente. Porque não é possível que alguém fique indiferente a uma mulher que, dentro de um dos espaços mais masculinos da nossa estrutura social, idealiza e comanda um projeto voltado para a proteção de mulheres. Sim, ela é a mãe da Ronda Maria da Penha, núcleo de gênero da PMBA, modelo único no país. No combate e prevenção da violência contra a mulher, a major atua de diversas maneiras. Inclusive com tropa nas ruas, durante o Carnaval.

Foto: Marina Silva/Correio

Neste ano, serão três bases: no Instituto Pestalozzi (Ondina), no Estacionamento São Raimundo (Centro) e no Circuito Batatinha. Só que pode acontecer de você precisar de socorro e estar longe desses pontos. Para esses casos, a major aconselha: “Recorra ao posto de polícia ou patrulha mais próxima”. Em seguida, afirma: “Confie na PM!”. Ok, major. E ficamos mais tranquilas por saber que, entre as suas atividades, está a sensibilização de policiais militares não componentes da ronda para a questão da violência contra a mulher. Mulherão, amigos? Então. Pois é!



Vale o print!



CARÃO DA SEMANA

O carão da semana tá feliz da vida, todo enfeitadinho e cheio de purpurina. Bom descanso pra quem é de descanso, boa folia pra quem é de folia e boa sorte pra quem fica reclamando porque é Carnaval (#paz).