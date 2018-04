Quão bem um avião de dois motores pode voar se um deles falhar?

Por Ricardo Oliveira

Ele vai voar com segurança, porém a performance vai ser bastante reduzida. Se a perda de um motor for em voo de cruzeiro, a 11.000 metros, por exemplo, o avião não vai ser capaz de manter a altitude, tendo que descer para uma altitude em que o ar seja menos rarefeito, que vai ser algo em torno de 6.000 metros. A verdade é que, nessa condição, a intenção não é continuar o voo, e sim pousar no aeroporto adequado mais próximo. Já a falha de um motor após a decolagem significa uma razão de subida reduzida, mas ainda assim permitindo que o avião voe e pouse com segurança no aeroporto mais próximo.

O que acontece se eu ‘me enganar’ e sentar na classe executiva em vez do meu assento?

Você vai ser convidado, educadamente, a voltar pro seu lugar. Os comissários de bordo recebem um mapa dos assentos da classe, antes de iniciar o voo, portanto eles sabem quais os assentos deveriam estar ocupados ou não, tornando impossível esse tipo de “engano”. Caso você insista no “engano” e se recuse a sair do assento, provavelmente será gentilmente escoltado pelas autoridades locais após o desembarque.

Por que eu tenho que tirar o meu laptop da minha pasta toda vez que passo pela segurança do aeroporto?

Porque a bateria de um laptop é feita de metais pesados e esses bloqueiam o raio-x, tornando possível esconder algo atrás e comprometendo a segurança. Infelizmente, são procedimentos bem inconvenientes, mas absolutamente necessários para a segurança de todos.