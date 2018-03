Quatro deputados baianos usaram recursos públicos para pagar por reportagens

Por Jairo Costa Jr., com Luan Santos

Quatro deputados federais da Bahia usaram recursos públicos para pagar por reportagens e entrevistas sobre eles em jornais, sites e rádios do interior do estado ao longo do ano passado. Levantamento da Satélite sobre a cota parlamentar identificou 59 notas fiscais emitidas por empresas pela publicação de matérias sobre os deputados. O maior número de documentos encontrados foi de Waldenor Pereira (PT) - 24 notas. Ele pagou, em 2017, R$ 18,2 mil a um jornal e um site pela publicação de matérias dele. Quem mais gastou com a compra de espaço editorial foi Irmão Lázaro (PSC), com R$ 50,2 mil para rádio. As regras permitem despesas com divulgação da atividade parlamentar, mas não fazem referência direta a compra de material jornalístico.

Custo da fala

José Nunes (PSD) desembolsou R$ 24,7 mil a uma rádio em 2017 para que entrevistas com ele fossem realizadas pela emissora. Luiz Caetano (PT) completa a lista, com uma nota. Ele pagou, em abril, R$ 1 mil para a publicação de matéria sobre ele em uma rádio de Irecê.

"As pessoas não querem uma campanha de baixaria. O povo pode dar uma resposta com abstenção", Joceval Rodrigues, vereador de Salvador, do PPS, ao criticar a estratégia discursiva adotada por aliados do governador Rui Costa (PT) para atacar o prefeito ACM Neto (DEM)

Pagamento explícito

Na descrição dos serviços prestados, os recibos dos quatro deputados fazem referência nítida à publicação de matérias. Nas notas fiscais de José Nunes, o serviço é caracterizado como “divulgação de entrevista do mês do deputado”. O recibo ainda descreve os temas abordados por ele. Já Irmão Lázaro pagou pela veiculação de “matéria legal” em programas de rádios, alguns no horário nobre das 12h. Waldenor Pereira, conforme a descrição do serviço, pagou pela “publicação de matérias” no jornal. Já Luiz Caetano, pela “veiculação de notícias”. Os quatro se diferenciam dos demais baianos, que informam nas notas o caráter publicitário do conteúdo para a divulgação da atividade.

Roda livre

Com a regulamentação do transporte de passageiros por aplicativos aprovado no Congresso, o vereador Maurício Trindade (DEM) vai apresentar nos próximos dias um projeto de lei para normatizar o serviço em Salvador. Na proposta, será incluída uma taxa anual a ser definida pela prefeitura, além das exigências para condutores. “A ideia é que os motoristas tenham direito a circular, por exemplo, nas vias exclusivas para táxi durante o Carnaval”, diz.

Contra a parede

O presidente estadual do PSC, Eliel Santana, afirmou que o deputado estadual Samuel Júnior se comprometeu a assinar a proposta de abertura da CPI da Fonte Nova na Assembleia. Ele disse ainda não ter conversado formalmente com Samuel, que deu sinalização positiva ao deputado Heber Santana, líder do partido na Casa. “Se o bloco da oposição procurar o partido, vamos chamá-lo para uma reunião”, pontuou.

Novo na praça

Novo concorrente de Uber e 99, o aplicativo ItMov começa a operar em Salvador este mês. A previsão era que a operação iniciasse no final do ano passado, mas os donos do ItMov preferiram aprimorar a plataforma, que, além de carros, vai oferecer viagens com aeronaves e embarcações, além da opção de motorista feminina.

Pílula

De olho na herança Em Feira de Santana, quem está empolgado com a possibilidade do deputado estadual Carlos Geilson (PSDB) concorrer à Câmara é o vereador Lulinha (DEM). De olho na Assembleia, o democrata herdaria boa parte dos votos, caso o tucano entrasse na disputa pelo Congresso em outubro.