Quatro dias após ser solto, adolescente de 16 anos é executado em Dias D’Ávila

Jadson Souza dos Santos foi baleado na cabeça na porta de casa após chamado

Um adolescente de 16 anos foi assassinado na porta de casa em Dias D’Ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Jadson Souza dos Santos foi baleado na cabeça e socorrido a uma unidade médica, mas não resistiu. O caso foi registrado na 25ª Delegacia (Dias D’Ávila).

O crime aconteceu por volta das 20h30, na Rua Segunda Travessa Constância, no Centro da cidade. Segundo o delegado Guilherme Medeiros, plantonista da 25ª Delegacia, Jadson estava em casa quando alguém o chamou. Pouco depois de sair, ele foi atingido e caído em via pública.

De acordo com o delegado o adolescente foi assassinado quatro dias depois de o Ministério Público Estadual determinar a soltura dele. “Ele tinha recentemente apreendido por roubo no bairro. No dia, o adolescente chegou a ser surrado por moradores quando flagrando praticando roubo. Foi encaminho para a Case (Comunidade de Atendimento Socioeducativo), mas solto pelo Ministério Público”, declarou o delegado.

“Pela lesão, tudo indica que a arma foi uma espingarda calibre 12, mas só a perícia para determinar a arma usada no crime. A gente ainda não tem ideia de quem fez isso. Temos que ouvir parentes e testemunhas e ainda aguardamos as provas periciais”, afirmou o delegado.

Ainda segundo Medeiros, o adolescente era um alvo em potencial em função dos seus envolvimentos e relações. “Ela praticava muitos furtos e roubos na região. Não foi a primeira vez que tentaram agredi-lo. Era um rapaz visado. Além disso, era usuário de drogas”, disse.