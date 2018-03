Quatro homens são presos suspeitos de tráfico em Mucugê

Outro homem também foi capturado por estar com mandado em aberto

Quatro homens foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Mucugê, no Centro-Sul do estado. As prisões aconteceram na sexta-feira (23), após a polícia receber uma denúncia de que uma quadrilha estava realizando venda de drogas no povoado de Brejo de Cima.

Foram presos Osvaldo Souza Ribeiro Filho, o Nego, Lourisvaldo Souza Ribeiro, o Real, Adervaldo João José da Silva Neto, e Pedro Neto Silva Nogueira, o Dinho. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os quatro homens têm envolvimento também com roubos de veículos, na região.

Material apreendido com os suspeitos (Foto: Divulgação/ SSP)

Em nota, o comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Chapada), major Ricardo Passos, contou que Osvaldo e Lourisvaldo foram os primeiros a serem presos.

“Uma operação foi montada para buscar os acusados. Prendemos primeiro o Nego que estava em liberdade condicional por roubo. Já Real é envolvido com roubo de motocicletas e participou de uma tentativa de estupro. É uma quadrilha perigosa. Tirá-los das ruas trará sossego para a cidade”, afirmou.

Moto localizada com um dos presos (Foto: Divulgação/ SSP)

Com esses dois primeiros presos foram encontrados maconha e uma motocicleta Honda CG Titan, placa BXX 3112. Ainda segundo a polícia, eles indicaram o bar de Dinho como o ponto do tráfico da quadrilha. Os militares foram até o local e, além de Dinho, prenderam Adervaldo, que estava de posse de maconha.

No bar foram apreendidos mais 14 tabletes de maconha, R$ 544,40, seis cartuchos de espingarda, calibre 32, diversos sacos para embalar a droga e uma calça camuflada. Os presos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Seabra onde foram autuados em flagrante.

Alan estava com mandado de prisão em aberto (Foto: Divulgação/ SSP)

Prisão

Em outra ação da Cipe Chapada, Alan dos Santos foi preso, também, no município de Mucugê. Ele estava com mandado de prisão em aberto, e foi apresentado na Delegacia Territorial onde aguarda transferência para o presídio. “Saímos para uma ronda de rotina, notamos o criminoso e ao realizar a abordagem verificamos no sistema que ele possuía um mandado em aberto”, contou o major.