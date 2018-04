Quatro são mortos em atentado durante festa de Paredão em Camaçari

Não há informações sobre outros feridos, nem sobre a identidade das vítimas

Quatro pessoas foram mortas na tarde deste domingo (1) no bairro da Gleba C, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O atentado ocorreu durante uma festa do tipo Paredão, próximo ao local onde ocorria um 'baba de saia', evento tradicional durante a Páscoa.

Segundo informações preliminares, um veículo estacionou próximo a um grupo de pessoas que estava na rua e atirou. Quatro pessoas foram atingidas e morreram no local.

Não há informações sobre outros feridos, nem sobre a identidade das vítimas.

Viaturas da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local.