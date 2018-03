Quatro suspeitos morrem após confronto com a PM na Bahia

Policiais apreenderam quatro armas com os suspeitos

Quatro suspeitos morreram durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na manhã deste sábado (3) na rodovia BA-120, trecho que liga o município de Ibirataia à Gandu. Segundo a PM, equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe)/ Central, estavam posicionadas em um ponto fixo de abordagem da Operação Varredura quando se depararam com um veículo Nissan March em atitude suspeita.

Ao ser abordado pelos policiais, o condutor de veículo desrespeitou barreira policial e furou o bloqueio. Na fuga, quatro indivíduos armados que estavam dentro do carro efetuaram disparos contra os militares. Houve revide e os PMs iniciaram o acompanhamento ao veículo.

Durante a fuga, o motorista do Nissan entrou, em alta velocidade, em uma estrada vicinal e acabou colidindo com um barranco. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos saíram do carro, efetuaram disparos contra os policiais e continuaram em fuga. Após o revide e uma varredura perimetral, foram localizados os quatro indivíduos feridos ao solo.

Os policiais socorreram os acusados ao hospital, onde eles não resistiram aos ferimentos. Com eles foram apreendidos três revólveres, sendo dois calibres 38 e um 32, uma espingarda calibre 12, um veículo Nissan March com licença procedente de Belo Horizonte, Minas Gerais, duas toucas do tipo "ninja", duas máscaras e quatro aparelhos celulares. Todos os materiais apreendidos foram apresentados à delegacia de Jequié.