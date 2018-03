Que ovo é esse? Coxinha e fumeiro são novidades de ovos de Páscoa

Versões salgadas são sensação da Páscoa deste ano em Salvador; tem de carne de sol, fumeiro, coxinha...

Não dá pra dizer que o reinado dos ovos de colher acabou. Mas com certeza, a sensação da Páscoa deste ano, ao menos nas redes sociais, é o ovo de Páscoa salgado. Se for de coxinha, então...!

Só no Instagram do Silver Café, que fica na Pituba, a foto teve mais de 1 mil curtidas, cerca de 3 vezes o número habitual. Os 186 comentários impactados também representam cerca de 8 vezes a quantidade de pessoas que escreveram algo nas fotos de comida anteriores.

Cadastre seu e-mail e receba novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, decoração, pets, tecnologia e as melhores coisas de Salvador e da Bahia:

Ao invés de chocolate, massa de empada ou de coxinha na casca. O recheio começa no recheio básico mais popular da coxinha, que é frango desfiado com catupiry, e vai até pernil suíno defumado ou carne de fumeiro.

Fomos atrás de marcas em Salvador que estão investindo nessa variedade de delícia. Confira a lista e saiba onde encomendar a sua.

Silver Café

O ovo de Páscoa de coxinha do Silver Café (Foto: Reprodução/Instagram)

"Queríamos investir em Páscoa sem ser 'mais um'. A gente já tinha a forma de fazer a cumbuca de churros, aí veio aideia de fazer a casca do ovo de coxinha", conta Henrique Fontes, sócio do Silver.

O recheio é frango com catupiry e fez tanto sucesso que a iguaria já entrou no cardápio fixo da casa. Pegando carona no sucesso da primeira, eles lançaram, hoje, o ovo sertanejo, que é feito com a mesma massa, porém com recheio de carne seca e banana da terra.

O produto pesa 380g, custa R$ 39,90 e é frito na hora. Basta chegar lá, pedir e em 15 minutos está pronto, fresquinho. "Já vendemos mais de 300 ovos. A expectativa é chegar em 600 até domingo. O Silver Café fica na Avenida Paulo VI, 389, Pituba. No Insta: @silvercafesalvador

Bolos das Meninas

Ovo de carne do sol: lançamento deste ano do Bolos das Meninas (Fotos: Divulgação)

Fumeiro (carne de fumeiro, banana da terra, catupiry, queijo coalho e mussarela com cobertura de purê de batata) e Carne do Sol (carne do sol, catupiry e queijo coalho com cobertura de pure de batata) gratinados e com massa amanteigada.

Cada ovo tem cerca de 380 gramas e pode ser encomendado em qualquer unidade do Bolos das Meninas (Rua Território do Acre, 159, Pituba; Shopping Paralela; Rua Catarina Paraguassu, 365, Graça; Rua Sabino Silva, 179, Ondina).

O ovo de fumeiro é o campeão de pedidos da Páscoa no Bolos das Meninas

O sabor mais vendido, de acordo com a empresária Daniela Veloso, é fumeiro. "A aceitação está maravilhosa, só uma cliente comprou 20 unidadespara servir um almoço no domingo", conta ela.

Os ovos salgados estão representando 70% das vendas da Páscoa, de acordo com Daniela. "Pensamos em algo que ninguém fizesse ainda, porque nos ovos doces tem muita concorrência e o salgado ninguém fazia", lembra ela.

Lulu Gourmet

O ovo de coxinha da Lulugourmet: bastante recheio

A chef Luciana Simas fez o ovo de coxinha pela primeira vez ano passado. "A ideia surgiu de uns clientes que brincavam perguntando se eu fazia apenas ovos de chocolate ou se tinha de também de coxinha", conta ela.

O produto de Luciana tem massa de coxinha tradicional e recheio de frango com catupiry. Cada unidade pesa cerca de 300 gramas e custa R$ 18.

O sucesso da novidade foi puxado pelo Instagram e pelo Whatsapp dela. "Este ano, metade das minhas vendas de ovos de Páscoa vem dos salgados e metade dos de chocolate. Ela aceita encomendas pelo Instagram, @lulugourmet.lucianasimas, ou pelo Whatsapp: 71 99996-0432.

The Butcher House

O Porcovo da The Butcher House (Fotos: Divulgação)

A The Butcher House adaptou sua coxinha de pernil suíno defumado na lenha de aroeira com cream chesse ao formato de ovo de Páscoa: a chef Emanuele Montovani preparou uma Porcoxa gigante, que chamou de Porcovo.

São 650 gramas de delícia. A massa é de batata empanada na farinha de rosca e em panko. A casquinha fica supercrocante. Para enfeitar, mini-porcoxas são colocadas por cima.

O Porcovo custa R$ 48 e pode ser encomendado através do perfil da marca no Instagram, @thebutcherhousebr. A steakhouse funcionar no dia 29 de março das 18h às 23h e no dia 30 de março, das 18h às 00h, na Vila Secreta - A CASA (Rua das Hortênsias, 478, Pituba).

Olha como é o Porcovo por dentro

Para quem tem mais habilidades culinárias, a gente também foi atrás de uma receita de ovo de Páscoa de coxinha para você fazer em casa. Confira.

Ingredientes Massa

250ml de leite

250ml de caldo de frango

2 colheres sopa de manteiga

1 colher sopa de sal

250g de farinha de trigo

Ingredientes Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de cebola picada

1 dente de alho picado

300g de peito de frango desfiado

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de pimenta

1 colher de chá de sal

1/2 xíc. requeijão cremoso, mais para decorar

1 colher de sopa de salsinha picada, mais para decorar

2 xícaras de farinha de rosca

4 ovos

Óleo para fritar

Modo de preparo

1. Em uma panela grande, adicione o leite, o caldo e a manteiga e deixe ferver por 1 minuto. Adicione a farinha de trigo e mexa até virar uma massa e soltar da panela. Deixe esfriar por 15 minutos.

2. Molde metade da massa numa forma de ovo de páscoa e leve ao congelador por 6 horas.

3. Em uma panela média, adicione o azeite, a cebola e o alho e frite até dourar, cerca de 3 minutos.

4. Adicione o peito de frango, o extrato de tomate, a pimenta, o sal, o requeijão cremoso e a salsinha e misture até ficar homogêneo.

5. Com um pouco de massa na sua mão, coloque uma colher de chá de recheio de frango. Embrulhe todo o recheio com a massa e modele em formato de coxinha. Repita o processo com o resto da massa, reserve o recheio que sobrar.

6. Aqueça o óleo numa panela funda e espere esquentar bem, cerca de 180˚C.

7. Coloque os ovos e a farinha de rosca em 2 tigelas médias separadas. Bata os ovos com um garfo até que as claras e as gemas se misturem.

8. Passe a casca de ovo de massa de coxinha e as coxinhas nos ovos e depois na farinha de rosca para empanar.

9. Frite o ovo grande e as coxinhas até ficarem douradas, cerca de 3-5 minutos.

10. Recheie a casca de ovo de massa de coxinha com o recheio de frango com requeijão quente.

11. Decore o ovo com as coxinhas, requeijão e salsinha.

Assista a receita em vídeo: