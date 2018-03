Que tiro foi esse?

Roberta Föppel é advogada

Por que tratar sobre violência contra mulher na véspera do Dia Internacional da Mulher? A resposta é assustadora e os números, alarmantes. Dados do Instituto Maria da Penha, Relógios da Violência, revelam que no Brasil a cada 7,2 segundos uma mulher sofre violência física. A cada 2,6 segundos uma mulher é vítima de ofensa verbal. A cada 16,6 segundos uma mulher é ameaçada com faca ou arma de fogo. A cada 22,5 segundos uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento. A cada 2 minutos uma mulher é vítima de arma de fogo.

O Brasil registrou um estupro a cada 11 minutos, em 2015 (Anuário Brasileiro de Segurança Pública). Estimativas revelam que apenas 10% dos casos são notificados. São quase 500 mil estupros por ano! O Ministério da Saúde, em 2016, informou que em média são notificados dez estupros coletivos por dia. Estudo do Instituto Avon, 2015, aponta que 2 em cada 3 universitárias brasileiras disseram ter sofrido violência no ambiente universitário. Em pesquisa recente, o Datafolha revelou que 42% das brasileiras com mais de 16 anos declararam ter sofrido assédio sexual.

O Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo divulgou pesquisa no primeiro dia do mês, revelando que 45% dos casos de feminicídios no estado ocorrem por separação, sendo que 25% deles têm outra vítima além da mulher (familiares e novos parceiros). O estudo revelou que em 3% dos casos houve pedido de assistência e somente 4% das vítimas fatais tinham feito boletim de ocorrência.

Pesquisa dos institutos Data Popular e Patrícia Galvão mostrou que 98% da população conhece ou ouviu falar na Lei Maria da Penha, que é uma das melhores legislações do mundo para proteção das mulheres. Em 2015, visando o alargamento da proteção, tivemos a alteração do Código Penal com a criação do feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio.

Contudo, por que mesmo com leis severas os números assustam? Talvez a resposta esteja no silêncio das vítimas. É necessário um esforço do Estado, com investimento em campanhas e o envolvimento da sociedade para dar um “basta” na violência. É preciso ensinar os homens a respeitar as mulheres e ensiná-las a vencer o medo e a vergonha que as impedem de denunciar.Tal violência encontra raízes na sociedade ainda machista e preconceituosa. É dever de todos romper com a cultura que subjuga as mulheres e educar as novas gerações com a valorização integral do ser humano.

Talvez assim, não leiamos mais notícias como a divulgada no dia 1º deste mês: “mulher de 21 anos foi brutalmente assassinada dentro de sua residência na cidade de Brejolândia, quando um homem com capacete adentrou na casa e disparou vários tiros na vítima pelas costas, fugindo em rumo ignorado”. Para que não mais nos perguntemos: “Que tiro foi esse?”.



Roberta Föppel é advogada