Quem é quem na torcida do Vitória

Por Alexandre Lyrio

Esse é o vídeo que eu iria postar caso fôssemos campeões. Mas, como sardinha na brasa é bom de qualquer jeito, aí está nosso adversário em pedacinhos antes da partida.

Essa confiança em forma de chacota saudável mostra bem que a torcida do Vitória, apesar dos pesares, sai fortalecida de tudo o que aconteceu. Mesmo após o Ba x Vi da vergonha, da derrota na Fonte Nova e dos oito reservas que iriam a campo, os ingressos se esgotaram e o Manoel Barradas ficou lindo.

Sim, a gente quer ver nosso time jogar! Apesar do resultado e do coração doído pela perda do título, estamos mais fortes e aliviados porque o futebol se reestabeleceu. Falo da torcida em geral, aquela que come sardinha no estacionamento e acende a churrasqueira fora e dentro do estádio para fazer o que lhe compete: torcer e cobrar da diretoria melhorias para o clube.

Aquela que não se apequenou como o time, o técnico e a direção fizeram no primeiro Ba x Vi, mesmo que boa parte tenha "hashtag fechado com o Vitória". Era como se ontem o torcedor quisesse dar um recado que está presente na letra do nosso primeiro hino: "estamos contigo em qualquer lugar". Não precisa arregar que a gente chega junto!

Não, a torcida do Vitória não é a que fecha a todo custo com a diretoria, ainda que eu entenda os motivos de muitos terem feito isso. A torcida do Vitória não é a que depredou o ônibus do rival e muito menos a que deu dois tiros na sede da Bamor. Também não é a que quase vira o carro da Rede Bahia com uns três rubro-negros dentro.

A torcida do Vitória não é a sua maior torcida organizada. Esta, aliás, é hoje uma grande fraude enquanto torcida. Infelizmente. Eu estava bem ao lado deles ontem e pude confirmar.

Sem a torcida rival para eles ficarem xingando, silenciaram o jogo inteiro. Gritos puxados espontaneamente no meio da galera venceram eles em vibração. Não são nem sombra do que já foram em outros tempos, quando ajudavam a transformar o Barradão em um inferno para os adversários em campo.

No final do jogo de ontem, por outro lado, gastavam toda a energia contida correndo de um lado para o outro atrás de possíveis rivais. Um bando de adolescentes que a polícia não consegue identificar e banir dos estádios. Fato é que a maior organizada do Vitória é muito pequena diante da nação rubro-negra.

Mas, ninguém sai tão menor dessa história toda do que o Ministério Público. A torcida única (e até a torcida mínima), ficou provado com os episódios de ontem, só servem para intensificar o clima bélico. É a solução menos inteligente diante da incompetência da polícia e dos clubes.

Duvido que houvesse ataque ao ônibus do Bahia se todo mundo, tricolores e rubro-negros, estivessem entrando de boa, juntos, no estádio. Sem falar que foi tão sem graça perder o título sem ouvir uma gozaçãozinha sequer (arreguei e desliguei o WhatsApp). Bom, torcida única é demarcação de território. E território, pra mim, é guerra! Prefiro engasgar com a espinha de uma sardinha na brasa.

Texto publicado originalmente no Facebook

*Opiniões e conceitos expressos nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores