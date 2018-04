Quem te representa na final do BBB? Conheça o perfil dos finalistas que disputam R$ 1,5 milhão

Final do programa acontece nesta quinta, com disputa entre Família Lima, Gleici e Kaysar

Qual a receita para fazer um reality ter um final eletrizante? E conseguir mobilizar até quem não estava acompanhando o show? Com certeza, três boas histórias, como está acontecendo no Big Brother Brasil 2018, que terá a final mais disputada dos últimos anos entre o refugiado sírio Kaysar, a acreana de família humilde Gleici e a família Lima, cujo pai, Ayrton, está vivendo o sonho de fazer parte do programa, depois de muitas tentativas. Mas vale destacar que, no caso da dupla, o verdadeiro chamariz é a extrovertida Ana Clara.

Paredão pós-paredão, os três finalistas ganharam a simpatia do público, que decide hoje, a partir das 22h30, quem leva o prêmio de R$ 1,5 milhão - o segundo lugar fatura R$ 150 mil e o terceiro, R$ 50 mil. Bons jogadores, o quarteto jogou com boas armas e muita sedução.

O brincalhão Kaysar falou, mais de uma vez que, caso ganhe, trará toda sua família para o Brasil, que sofre com a guerra. Contra ele pesa a corrente ufanista do público, que acha que um brasileiro deve ganhar o BBB Brasil. Até Paula, a última eliminada, defendeu a tese, ontem.

A discreta Gleici vem do distante Acre, onde a violência contra a mulher e jovens negros é grande. Ela teve o pai assassinado e luta contra formas de opressão como o racismo e o machismo e defende o poder da educação. Mandou suas mensagens sem ficar se lamentando.

Já Ayrton e sua filha Ana Clara representam o jogo em sua essência: estão ali para competir. Ele persegue o sonho há tanto tempo que há vídeos de Ana criança pedindo à emissora para deixar o papai entrar no jogo. E a família, aqui fora, preferiu deixá-lo na casa, mesmo com a morte de um irmão de Ayrton.

Com a votação aberta, o placar segue embaralhado. Na enquete realizada no site do CORREIO, até as 22h de ontem, Gleici levava o prêmio, com 59% da preferência dos 6.340 votos. Kaysar estava com 31% e Família Lima, com 10%.



Parece que os ventos estão soprando mesmo para a estudante de Psicologia Gleici. A Globo até vai transmitir, pela primeira vez, a final ao vivo no estado. O fuso horário do estado é atrasado em duas horas em relação ao de Brasília. “Gleici, vamos passar o BBB ao vivo para o Acre! Mudamos a programação”, anunciou Tiago Leifert, na terça. Ela vibrou, explicando que seus conterrâneos vivem às voltas com os spoilers, por conta da internet. Nas redes sociais, muita gente elogiou a emissora. “A Gleici é tão poderosa que derrubou a rede fuso no Acre. Que sensacional. É muito campeã mesmo”, escreveu um seguidor. “Gleici parou o Acre e o Brasil, protagonista faz assim”, comentou outra internauta.



“Independentemente de quem vença, esta foi uma grande temporada, com um elenco recheado de protagonistas. O BBB é um programa sem roteiro, onde a gente não tem ideia do que vai acontecer e todas as reviravoltas do jogo estão nas mãos dos participantes. Nós ficamos assistindo, concordamos, discordamos, nos emocionamos. Definitivamente, o BBB é um dos games mais fascinantes do mundo”, resumiu Tiago

Leifert.

A final será celebrada com um encontro musical que vai misturar rap, sertanejo e samba e que reunirá, pela primeira vez, Projota, Maiara & Maraísa e Ferrugem. O BBB 18 tem direção-geral de Rodrigo Dourado e registrou média de 26 pontos no Ibope, maior audiência dos últimos oito anos do reality. Desta vez, os votos do público devem decidir quem ganhar e não quem deve deixar o programa, como ocorreu nas eliminações anteriores.

Conheça os finalistas

Gleici Damasceno Aos 23 anos, a estudante de Psicologia de Rio Branco (AC) passou por muitas dificuldades. Ficou conhecida no programa por sua doçura e forte personalidade.

Ayrton e Ana Clara Lima Pela primeira vez, uma família participou do programa e o público escolheu dois integrantes para continuar no reality. O programador Ayrton, 56 anos, é o paizão da casa. Ana tem 21 anos, estuda Jornalismo e é extrovertida.

Kaysar Dadour O refugiado sírio tem 28 anos e saiu de sua cidade natal, Alepo, em 2011. Em 2014, veio para Curitiba, onde trabalhou como garçom. Ficou conhecido pelo seu bom humor.