Quer dançar? FitDance faz aulão gratuito na Barra neste domingo (28)

Evento acontece na Barra perto do banco Itaú

Quer ensaiar as coreografias para o Carnaval? Acontecerá neste domingo (28) a partir das 17h a segunda edição do aulão do FitDance gratuitamente na Barra. A ação acontecerá em frente à Casa Skol, espaço onde funcionará o primeiro camarote gratuito do carnaval de Salvador. Segundo a organização do evento, a expecativa é que 15 mil pessoas possam dançar ao som dos maiores sucessos do verão. A ação faz parte da programação da Casa Skol - localizada perto do Banco Itaú.

Presente em mais de 10 mil academias no Brasil e na Argentina, a FitDance se tornou uma das maiores empresas de dança do mundo. Em novembro de 2017, a FitDance ultrapassou a marca de 2 bilhões de visualizações em seus canais no Youtube. Atualmente, a média de visualizações por mês é de 150 milhões. Já fizeram parcerias com a FitDance nomes como Katy Perry, Justin Timberlake, Enrique Iglesias, Anitta, Gretchen, Léo Santana, Aviões do Forró, entre outros.