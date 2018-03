Quer saber se seu mapa astral dá match com o do crush? Esse app te diz

Co–Star mostra se vocês são compatíveis em áreas como emoções e humor, filosofias de vida e senso de responsabilidade

Todo mundo ama um bom horóscopo. Mesmo que você seja desses que diz não acreditar neles, apostamos que já se impressionou com as coisas que seu mapa astral acerta sobre você - e se não ficou impressionado, é porque nunca fez o seu. Pois que tal se te contássemos que um app promete te dizer se o signo do crush combina com o seu?

(Foto: Divulgação)

Te apresentamos o Co–Star. Com os paqueras, funciona assim: eles têm que baixar o aplicativo, criar uma conta e te adicionar, assim como funciona uma rede social.

Cadastre seu e-mail e receba novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza e decoração:

Com rostinhos felizes, médios e tristes, o app mostra o quão compatíveis vocês são nas áreas de: emoções e humor, filosofias de vida, senso de responsabilidade, intelecto e comunicação, identidade, sexo e agressão e amor e prazer. Ao clicar em cada um, o Co–Star te explica o porquê da compatibilidade ser boa ou ruim.

Siga o Bazar nas redes sociais e saiba das novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, decoração e pets:

(Foto: Divulgação)

Além de funcionar com o crush, o aplicativo explica direitinho seu horóscopo, com o mapa astral completo. E ainda utiliza tecnologia da Nasa e vários astrólogos para poder te dizer como pode ser seu dia e em que área você vai estar melhor e pior. E tudo isso em tempo real! Ah, e a parte da compatibilidade não funciona só com os paqueras, mas com seus amigos também.

Por enquanto, o Co–Star está disponível somente em iOS e em inglês. Mas a equipe do aplicativo já prometeu que, em breve, sai a versão para Android. Por enquanto, há uma lista de espera online e, assim que ele chegar ao sistema operacional, as pessoas que se inscreverem receberão uma mensagem para baixar o app.