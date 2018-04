'Quero fazer valer a pena', diz Lívio Pereira no 1º dia de aula na Ufba

Egresso da rede pública, ele foi 1º lugar em Direito; pais celebram conquista

O despertador programado para antes das 5h não impediu que o jovem Lívio Trintade, 18 anos - ex-estudante da rede estadual e 1º lugar em Direito na Universidade Federal da Bahia (Ufba) - chegasse atrasado no primeiro dia de aula, nesta segunda-feira (2).

Morador da Boca do Rio, o "futuro jurista", como prefere se descrever, saiu de casa acompanhado dos pais, o motorista Antônio Carlos Trintade e a dona de casa Cristina Pereira. O atraso, no entanto, é justificado. É que a família não conhecia o trajeto para chegar até Faculdade de Direito, no bairro da Graça.

“Painho, o caminho é por ali, ó”, explicava ao pai, enquanto tentava mexer no aplicativo de localização. “Ai, meu Deus! Eu fiz a matrícula perto daqui, mas não lembro onde”, dizia o jovem.

Uma tentativa, nada. Duas, três... Ufa! Na quarta vez, o carro da família conseguiu avistar a Rua da Paz, onde fica o prédio de Direito. Mais relaxado, o jovem desabafou: “Melhor eu aprender o caminho, não é? Vou passar cinco anos da minha vida aqui”.

Enquanto deixava o filho na porta da faculdade, dona Cristina o abraçou, desejando sorte. “Deus te abençoe, meu filho. Desejo boa sorte pra você”, afirmou.

Ela contou que fez questão de acompanhar o primeiro dia de aula do jovem.

“É como se fosse o primeiro dia de escola dele, mas dessa vez é mais especial”, explicou a mãe.

Aliás, o que não falta na família de Lívio, agora, são ocasiões especiais. Na manhã desta segunda, sua irmã, Carlla Trindade, foi pegar o diploma de nutricionista. "Eu fiquei sentida porque não pude ver ela pegando o diploma. Fiquei dividida", confessa a mãe.

Já o pai de Lívio até trocou de horário no trabalho para acompanhar o primeiro dia do filho na faculdade. “Eu pego de manhã no serviço, mas troquei com o colega. Vou de tarde hoje. Não poderia deixar de vir. Ele se esforçou e merece que eu esteja aqui", conta.

O atraso fez Lívio perder a primeira aula, mas, assim que o segundo horário chegou, ele foi até o terceiro andar do prédio para assistir à aula mais desejada do semestre: Teoria Geral do Direito.

"Quando a gente entra na faculdade, as disciplinas nem sempre estão tão ligadas ao curso. Essa vai abordar mais conteúdos de Direito", contou, na entrada da faculdade.

No vídeo, Lívio fala sobre o que espera do curso e também volta a falar sobre representatividade.

"Acho que vão ser os melhores cinco anos da minha vida. Vai ser incrível pra mim. Esse período de vestibular é uma fase em que a motivação é necessária", comentou.

Respirando o Direito

Lívio já usa trajes de quem atua na área de Direito. Para o primeiro dia de aula, escolheu camisa social e sapato preto. A roupa, segundo ele, faz parte da profissão. "Eu fiquei pensando nisso e preferi vim assim, porque Direito é algo formal", diz.

O jovem, que já está estagiando em um escritório de advocacia, diz que já "respira o Direito" e que, por causa disso, se sente mais seguro.

"Estou ansioso com o início das aulas, mas o que me faz ter mais segurança é porque eu já estou tendo contato com a área, principalmente com a Justiça do Trabalho", citou.

Representatividade

Meses depois de passar na Ufba, Lívio já consegue reconhecer pequenas mudanças em sua vida. Ele diz que depois da aprovação, muitos alunos de outras faculdades passaram a procurá-lo.

Para ajudar, o jovem elaborou um perfil no Instagram só com dicas de vestibular. Ele diz que, agora, está com a responsabilidade de representar essas pessoas.