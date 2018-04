Quinze toneladas de café roubado são recuperadas em posto de combustível

Ladrão usou documentos falsos para tentar escapar com a carga de R$ 200 mil

Uma carga de quinze toneladas de café solúvel foi recuperada pela polícia civil na noite da última quinta-feira (12), em um posto de combustíveis na BR- 324, altura do município de Feira de Santana. O caminhão, que carregava R$ 200 mil em produto, foi interceptado por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga).





O caminhão carregava R$ 200 mil em café solúvel; ladrão era reincidente. (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

A carga estava sendo levada por Sávio Silva dos Santos, integrante de uma quadrilha especializada em aplicar golpes em transportadoras, segundo revelou o titular da Decarga, Gustavo Coutinho. O suspeito usou documentos falsos para se passar por motorista e tentar levar a carga para seus comparsas no Rio Grande do Norte.

O caminhão foi apreendido e encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), com suspeita de adulteração de chassi. Toda mercadoria recuperada foi devolvida à transportadora. Sávio foi autuado em flagrante por falsificação de documentos e estelionato e já está no Conjunto Penal de Feira de Santana.

Sávio dos Santos é reincidente no delito e já tem passagem pela polícia em Feira de Santana. “Em depoimento, Sávio confessou a apropriação de diversas cargas na Bahia. Ele, inclusive, já responde a dois inquéritos policiais na Decarga pelo mesmo crime, nos anos de 2015 e 2016”, revelou o delegado.