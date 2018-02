Radu e Raquel: será que vai dar romance?

Personagens de Erika Januza e Thiago Thomé se aproximam mais e o fiel escudeiro de Clara (Bianca Bin) admite que ama a juíza.

Será que vai nascer um novo casal em O Outro Lado do Paraíso? Desde que Raquel (Erika Januza) voltou a morar em seu flat, Radu (Thiago Thomé), o fiel escudeiro de Clara (Bianca Bin), foi designado para dar todo o apoio à juíza. A proximidade entre os dois fica cada vez maior.

Atencioso, Radu está sempre à disposição para ajudar Raquel, que ainda caminha com o auxílio de uma bengala. Não demora muito para o segurança de Clara tomar coragem e se declarar. “Não percebeu ainda? Dedico meus dias e noites cuidando de você. Se o dia tivesse mais horas, eu daria pra você... Porque eu te amo, Raquel. Te amo”, admite ele, antes de surpreender Raquel com um beijo.

A juíza fica sem ação, mas resolve dar uma chance a Radu. Antes do beijo, Raquel cruza com Bruno (Caio Paduan) no hospital. Ele aproveita a coincidência para tentar uma reaproximação, mas a juíza não dá abertura. “Precisa de alguma coisa?”, questiona o rapaz. Raquel explica que Radu a ajuda o tempo todo e que não há motivo para preocupação. “Eu agradeço o que faz pela Raquel. Ela é muito especial pra mim”, diz Bruno. Radu rebate: “Para mim também”. As cenas estão previstas para ir ao ar a partir de quinta Globo/TV Bahia, 20h54