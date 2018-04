Rafael Macedo conquista o ouro no GP de Tbilisi

Judoca de 23 anos bateu atleta da casa na decisão dos 90kg

O brasileiro Rafael Macedo conquistou a medalha de ouro no Grand Prix de Judô de Tbilisi, neste domingo (1º), em Tbilisi, capital da Geórgia. Ele venceu o local Giorgi Papunashvili por um waza-ari na grande final do peso médio (90kg). Foi a terceira medalha do país na competição. Na sexta (30), Daniel Cargnin havia levado a prata nos 66kg e Sarah Menezes, o bronze nos 48kg.

"Estou muito feliz por essa medalha de ouro. É uma medalha importante para eu ganhar mais pontos no ranking e conquistar minhas vagas para as próximas competições. Agradeço pela torcida e por todo apoio", comemorou Macedo, que subirá no ranking da Federação Internacional de Judô (IJF). Ele ocupava a 33ª colocação do mundo.

Esse foi o primeiro título do judoca no Circuito Mundial Sênior. Aos 23 anos, ele está em processo de transição das categorias de base para a classe adulta e já tem uma prata no Grand Prix de Zagreb 2017, além do bronze no Pan-Americano da Cidade do Panamá 2017. Em 2014, ainda no meio-médio (81kg), Macedo se sagrou campeão mundial júnior (sub 21).