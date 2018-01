Raio-x: CORREIO mapeia os dez times do Baianão 2018

Estadual começa neste domingo (21) com interior mais forte e dupla Ba-Vi como favorita

Na atual década, Bahia e Vitória estão empatados em títulos estaduais com três para cada. O tricolor levou a taça em 2012, 2014 e 2015; já o rubro-negro, em 2013, 2016 e no ano passado. O Bahia de Feira foi a surpresa em 2011.

A divisão de títulos mostra o equilíbrio recente do Baianão, pelo menos entre os dois grandes do estado. Cenário bem parecido com os anos 90, quando Bahia e Vitória se revezavam no topo.

Um Ba-Vi na final deste ano, portanto, não é algo difícil de se imaginar – até porque já aconteceu cinco vezes nesta década. Se a história for repetida, os clássicos decisivos ocorrerão nos domingos de 1º e 8 de abril.

Serão dez equipes competindo pelo título a partir deste domingo (21). A primeira fase será disputada em turno único, com todos contra todos. Os quatro melhores colocados avançam para as semifinais, em jogos de ida e volta.

A primeira rodada terá quatro jogos: Atlântico x Vitória da Conquista, Bahia de Feira x Bahia, Jacobina x Jequié e Vitória x Juazeirense. Jacuipense x Flu de Feira foi adiado para 14 de fevereiro por causa do gramado do estádio Eliel Martins.

O último colocado será rebaixado para a segunda divisão. O campeão terá vaga direta na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2019. As duas demais vagas serão definidas através do ranking da CBF.

Os três primeiros colocados terão vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Além disso, serão definidas as três vagas para disputar a Série D de 2019 - excluindo Bahia, Vitória e Juazeirense, que já têm divisões definidas.

O Campeonato Baiano terá transmissão da TV Bahia para os 417 municípios do estado.

Confira um resumo de cada time:

Guto Ferreira está de volta ao Esquadrão (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Bahia

Nome Esporte Clube Bahia

Cidade Salvador

Estádio Fonte Nova

Time-base Douglas, João Pedro, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Edson, Nilton, Zé Rafael, Régis e Elber; Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira.

Resumo Diferentemente do rival, o Bahia começou 2018 ativo no mercado e já trouxe 11 reforços antes da estreia no Campeonato Baiano. Ainda assim, o time não fechou as portas para caras novas e pode fazer contratações a qualquer hora. Com um elenco sortido, o técnico Guto Ferreira já avisou que vai recapitular o rodízio implementado no início de 2017, que deu espaço para reservas e garotos da base no estadual. Dessa vez, os pratas da casa que serão observados são os zagueiros Everson e Rodrigo Becão, o volante Luís Fernando, os meias Felipinho e Marco Antônio e os atacantes Kaynan e Júnior Brumado.

Leão manteve a base que reagiu na Série A em 2017 (Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória)

Vitória

Nome Esporte Clube Vitória

Cidade Salvador

Estádio Barradão

Time-base Fernando Miguel, Lucas, Kanu, Wallace e Bryan (Juninho); Fillipe Soutto, Uillian Correia, Yago, Neilton e Kieza; Tréllez. Técnico: Vagner Mancini.

Resumo Atual bicampeão, o Vitória vai se reforçando aos poucos. Às vésperas da estreia, contratou o atacante Rhayner e renovou com o centroavante André Lima. Por isso, o elenco que Mancini tem para trabalhar ainda é curto. Piorou com as lesões do zagueiro Ramon, do lateral-esquerdo Juninho, dos volantes José Welison e Willian Farias e do meia Cleiton Xavier. A promessa do presidente Ricardo David é dar espaço para os garotos da base durante o Baianão. O estadual será, por exemplo, palco para o atacante Luan, destaque do time júnior, estrear. No mais, a esperança é recuperar os atacantes Kieza e Neilton, que não terminaram 2017 jogando bem.

Ricardo Silva, que já foi campeão baiano, é técnico pela segundo ano do Atlântico (Foto: Atlântico / Divulgação)

Atlântico

Nome Atlântico Esporte Clube

Cidade Lauro de Freitas

Estádio Pituaçu (Salvador)

Time-base José, Michel, Uesles, Abdala e Vicente; Magno, Michel Tiago, Antonio Carlos e Igor; Vitinho e Matheus. Técnico: Ricardo Silva.

Resumo Depois de quase ser rebaixado no ano passado, o Atlântico manteve 15 atletas e contratou 12. A aposta é na juventude: de todo o elenco, apenas dois estão acima dos 23 anos, os atacantes Mateus e Jones Chulapa. A aposta também é no futebol local. No elenco, só dois são de fora da Bahia. O clube se reforçou após realizar peneiras no estado. O técnico mais uma vez será Ricardo Silva, ex-Vitória, campeão baiano de 2010.

Tremendão vive expectativa de ter um estádio próprio (Foto: Bahia de Feira / Divulgação)

Bahia de Feira

Nome Associação Desportiva Bahia de Feira

Cidade Feira de Santana

Estádio Joia da Princesa

Time-base Jair; Van, Bruno, Menezes e Misso; Fausto, Gil, Jackson e Carlos Magno; Deon e Robert. Técnico: Barbosinha.

Resumo Último campeão fora a dupla Ba-Vi, o Bahia de Feira tem remanescentes do título de 2011, como o goleiro Jair e o zagueiro Menezes. Apesar de ter outros experientes, como Fausto, Deon e Robert, mantém o perfil de clube empresa, focado na venda de atletas. O Tremendão vai mandar os jogos no Joia da Princesa, mas já prepara uma nova casa para 2019. É a Arena Cajueiro, no lugar do antigo clube de mesmo nome, em Feira de Santana.

O Touro apostou na base do Salgueiro-PE (Foto: Fluminense de Feira / Divulgação)

Fluminense de Feira

Nome Fluminense de Feira Futebol Clube

Cidade Feira de Santana

Estádio Joia da Princesa

Time-base Deola; Edson, Ranieri, Eduardo e Daniel; Rodolfo Potiguar, Rogério, Mourelândia e Dinda; Mário Lúcio e Roberto Pitio. Técnico: Evandro Guimarães.

Resumo O Touro do Sertão investiu pesado para ter um 2018 melhor do que 2017, quando terminou em terceiro. Para tanto, tirou do Salgueiro o técnico Evandro Guimarães e cinco jogadores do time que foi vice-campeão pernambucano. O destaque, porém, está no gol: Deola, 34 anos.

Jacobina terá empresário conhecido da dupla Ba-Vi no comando do time (Foto: Jacobina / Divulgação)

Jacobina

Nome Jacobina Esporte Clube

Cidade Jacobina

Estádio José Rocha

Time-base Fernando; Cássio, Maicon, Léo Breno e Da Silva; Reinaldo, Ferrugem, Vitinho e Davidson; Deco e Maicon. Técnico: Orlando da Hora.

Resumo Depois de terminar na oitava colocação e cair ainda na primeira fase do Baianão em 2017, o Jacobina reformulou todo o elenco. A aposta do time para 2018 é em atletas jovens, com potencial para atrair mercado. Não à toa, a equipe será treinada pelo empresário Orlando da Hora, que acumula também a função de diretor de futebol do Jegue da Chapada. O destaque do time é o meia

Vitinho, autor de quatro gols no Baianão do ano passado.

Ex-meia da dupla Ba-Vi, Danilo Rios é uma grande atração do Jacuipense (Foto: EC Jacuipense / Divulgação)

Jacuipense

Nome Esporte Clube Jacuipense

Cidade Riachão do Jacuípe

Estádio Eliel Martins (Valfredão)

Time-base Marcelo, Paulinho, Lídio, Jé e Maxwell; Daniel, Robson Simplício, Daniel Alves, Birungueta e Índio; Felipe Mendonça. Técnico: Jonilson Veloso.

Resumo O Jacuipense vem treinando em Salvador, já que o Eliel Martins ainda não teve seu gramado liberado. Por causa disso, o duelo com o Flu de Feira pela primeira rodada foi adiado para 14 de fevereiro. O Leão do Sisal traz reforços experientes: o lateral-esquerdo Ávine, o meia Danilo Rios, ambos ex-Bahia, e o atacante Brasão, ex-Santa Cruz. Os meias Eudair e Mauri, revelados pelo Vitória, também estão no elenco. O técnico Veloso foi promovido da base do clube.





O Jequié retornou à primeira divisão após 21 anos (Foto: ADJ / Divulgação)

Jequié

Nome Associação Desportiva Jequié

Cidade Jequié

Estádio Waldomiro Borges

Time-base Léo (Gustavo), Getúlio, Correia, Railon e Arnold; Wesley, Felipe Sertânia, Juninho e Peixoto; Caculé e Marcelo Pano. Técnico: Eduardo Bahia.

Resumo A ADJ, ou simplesmente Jipão, retorna à elite depois de 21 anos. O time trouxe de volta alguns dos destaques do acesso: os zagueiros Railon e Correia, o volante Guga, os meias Tite e Robert e o atacante Marcelo Pano. A eles se juntaram o meia-atacante Caculé e o goleiro Gustavo, formados nas categorias de base do Vitória. O time tem dois camaroneses, o lateral-esquerdo Arnold e o volante Koffi.

A Juazeirense vai disputar o Baianão com um olho na Série C do Brasileiro (Foto: SD Juazeirense / Divulgação)

Juazeirense

Nome Sociedade Desportiva Juazeirense

Cidade Juazeiro

Estádio Adauto Moraes

Time-base Tigre; Capone, Emílio, Eron e Deca; Vaguinho, Júnior Gaúcho, Bruno e Enercino; Salatiel e Jussimar. Técnico: Luiz Antônio Zaluar.

Resumo O Cancão trouxe 13 reforços em relação ao time que obteve o acesso à Série C. Entre eles, o lateral-direito Adriano Apodi. O técnico é Luiz Antônio Zaluar, que estava no Ras Al Khaimah, dos Emirados Árabes. Treinador do acesso, Carlos Rabelo trocou a Juazeirense pelo Ferroviário.

Atacante Flávio Caça-Rato é uma das atrações do Bode para 2018 (Foto: Luciana Flores / ECPP Vitória da Conquista)

Vitória da Conquista

Nome Esporte Clube Primeiro Passo de Vitória da Conquista

Cidade Vitória da Conquista

Estádio Lomanto Júnior

Time-base Leandro, Romário, Xandão, Nildo e Jeff Silva; Edson Magal, Alan Bahia, Cleitinho e Beleu; Flávio Caça-Rato e Naôh. Técnico: Washington.

Resumo Para recuperar o posto de terceira força, o Bode contratou o lateral-direito Romário e os volantes Gabriel Soares e Edson Magal, todos ex-Vitória. A eles se juntarão medalhões como Jeff Silva, ex-Náutico, Alan Bahia, campeão brasileiro pelo Atlético-PR em 2001, e Flávio Caça-Rato, ex-Santa Cruz. Todos serão comandados pelo ex-atacante Washington ‘Coração Valente’, estreante no cargo.