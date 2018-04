Rapper Cardi B revela que está grávida: 'Estou finalmente livre'

A gravidez é fruto do relacionamento com Offset

Na noite do último sábado, 7, a cantora Cardi B participou do Saturday Night Live para apresentar algumas músicas de seu novo álbum, Invasion of Privacy, mas ela surpreendeu seus fãs ao revelar que está grávida pela primeira vez.



Ela usou um vestido branco bem justo e mostrou a barriga de grávida enquanto cantava Be Careful. "Eu estou finalmente livre", disse Cardi em um vídeo publicado no Instagram logo após o programa ter ido ao ar, referindo-se aos meses que passou escondendo a gravidez.



A gravidez é fruto do relacionamento com Offset, que já tem três filhos de relacionamentos anteriores. Nos bastidores do SNL, Cardi B ganhou aplausos da equipe.