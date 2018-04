Rav4 chega à quinta geração

Por Antônio Meira Jr

Depois de cinco anos sem grandes mudanças, o Rav4 foi apresentado no Salão de Nova York em nova geração. Além das alterações na carroceria, o SUV conta com duas opções de motores, uma somente a combustão e outra híbrida. Uma utiliza o motor 2.5 litros em combinação com transmissão automática de oito velocidades, enquanto outra opção híbrida também tem, além do 2.5 litros, um motor elétrico e câmbio do tipo CVT. De acordo com a Toyota, o novo chassi do RAV4 está 57% mais rígido do que o da geração anterior e utiliza a plataforma global Tnga a mesma usada pelo híbrido Prius, o sedã Camry e pela nova geração do sedã Corolla. A estreia no Brasil deverá acontecer no Salão do Automóvel, agendado para novembro em São Paulo.

(Foto: Divulgação)

CHINÊS COM AJUSTE NACIONAL

Depois de adquirir 50% da operação da Chery no Brasil, em novembro, a Caoa lançou seu primeiro produto em conjunto com a fabricante chinesa, o Tiggo 2. O SUV compacto produzido em Jacareí, SP, chega em duas versões de acabamento Look e Act, equipadas com um motor 1.5 que desenvolve 110 cv de potência com gasolina e 115 cv com etanol, sempre a 6 mil rpm. Inicialmente, o modelo será equipado apenas com transmissão manual de cinco marchas, mas vai ganhar em breve um câmbio automático. Com cinco anos de garantia, o modelo custa R$ 59.990 na versão Look e R$ 66.490 na opção Act.

(Foto: Divulgação)

DIVISÃO POR MARCA

A Chevrolet manteve a liderança com 30.573 unidades emplacadas em março e também no trimestre, com 91.867 automóveis e comerciais leves. A Volkswagen somou 28.870 exemplares no último mês e 77.477 no trimestre. Manteve assim a segunda posição em março e no acumulado dos três primeiros meses do ano. A Fiat ficou com a terceira posição com 23.320 emplacamentos em março e 64.046 no trimestre. Na sequência das vendas de março vieram: Ford (19.562), Hyundai (17.464), Renault (16.606), Toyota (16.455), Nissan (11.034) e Jeep (8.903).

(Foto: Divulgação)

BALANÇO DE MARÇO

Em março, foram emplacados 200.335 automóveis e comerciais leves, crescimento de 9% em relação ao mesmo mês de 2017. No acumulado do trimestre já são 527.572 emplacamentos, 14,7% a mais que no primeiro trimestre do ano passado. O destaque do ano tem sido a Volkswagen, que no último mês chegou a encostar na líder Chevrolet, mas esta teve cinco semanas de ritmo reduzido nas fábricas para modernização das linhas e adoção da chamada manufatura 4.0. Isso ainda pode afetar os volumes da GM neste início de abril.

(Foto: Divulgação)

MODELOS MAIS VENDIDOS

Apesar da parada para ajustes na fábrica de Gravataí, RS, o Chevrolet Onix manteve a liderança com 12.919 emplacamentos em março. Em sua disputa particular com o Hyundai HB20, o Ford Ka levou a melhor: 9.803 contra 9.217. Na quarta posição ficou a versão sedã do Onix, o Prisma, com 6.616 unidades. O Renault Kwid ficou em sexto, com 6.454 carros, seguido por dois modelos da VW: Polo (6.149) e Gol (5.877). O destaque do mês foi o Nissan Kicks com 5.532 unidades - número que o deixa na liderança entre os SUVs. A Fiat Strada ficou com a nona posição (5.480) e o Toyota Corolla, a décima (5.395).

(Foto: Divulgação)

FLEX: 15 ANOS

O primeiro modelo bicombustível vendido no Brasil foi um VW Gol 1.6, em março de 2003. De lá para cá, a soma de todos os automóveis e comerciais leves com a tecnologia flex nacionais e importados emplacados até os dias atuais já passa de 30,5 milhões.