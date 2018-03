Reação de Kaysar com Ayrton surpreende e sírio justifica: 'Estava louco'

Ayrtn tentou se aproximar para parabenizar pela permanência, mas Kaysar o afastou aos berros

Mais do que a eliminação de Caruso, um dos assuntos mais comentados após paredão foi a reação de Kaysar diante de uma aproximação de Ayrton. Após permanecer na casa, Kaysar gritou bastante ajoelhado. Ayrtn tentou se aproximar para parabenizar pela permanência, mas Kaysar o afastou aos berros. A reação provocou estranhamento.

Ayrton ficou magoado. Minutos depois, Kaysar se aproximou de Breno. Ayrton aproveitou o momento e desabafou:”Vi um lado seu que eu não queria ver”. Os dois apertaram as mãos, e Kaysar responde: “Eu estava louco, tem hora que…”. Ayrton interrompeu o sírio: “Você me olhou deu um jeito que parecia que você estava com raiva. Uma coisa que eu nunca vi em você. Estou falando para você porque você é meu amigo”.

“Eu estava em uma vibe…”, tenta se explicar, Kaysar. O pai de Ana Clara, continua: “Estou falando isso porque gosto de você. E eu já entendi”. “Se você entendeu, pronto”, rebate o garçom.