Real Madrid vence PSG de novo e está nas quartas de final

Com gols de Cristiano Ronaldo e Casemiro, time espanhol avançou na liga dos campeões

Não deu para o ‘novo rico’. Dono de 12 títulos da Liga dos Campeões, o Real Madrid bateu novamente o PSG e passou às quartas da competição. Após vencer a ida por 3x1, os merengues venceram nesta terça-feira (6), em Paris, por 2x1.

Cercado de muita expectativa, pelo peso do duelo e pela ausência de Neymar, machucado, o jogo começou com muito estudo tático e muito equilíbrio. O Madrid marcava a saída de bola dos franceses, dificultando a construção das jogadas dos donos da casa.

Quando conseguia sair, o PSG encontrava uma defesa bem postada e um time pronto para o contra-ataque, ainda mais com Vásquez e Asensio no time titular.



A primeira chance veio com os merengues, aos 17. Após escanteio, Sergio Ramos bateu bem, mas Aréola defendeu. No final do primeiro tempo, as equipes tiveram suas melhores oportunidades. Aos 37, Benzema recebeu bola sozinho na intermediária, avançou e chutou, mas Aréola defendeu com o pé. Cinco minutos depois, Mbappé foi acionado por Di María e, meio sem ângulo, bateu para defesa de Navas, quando Cavani esperava em boa posição na área.



Gols

O segundo tempo já começou com gol. Aos 5, Asensio achou Vásquez dentro da área, que cruzou para Cristiano Ronaldo fazer 1x0, de cabeça. O PSG foi pra cima, mas perdeu Verratti, expulso aos 21. Mesmo assim, chegou ao empate com Cavani, aos 25, após confusão na área.



Mas, desarrumado, os franceses acabaram cedendo. Aos 34, Ronaldo cruzou, Rabiot afastou mal e Casemiro chutou. A bola bateu em Marquinhos e enganou Aréola: 2x1. A partir daí, o Madrid apenas cozinhou o jogo.