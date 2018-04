Realidade virtual: Como essa tecnologia ajuda na educação e aprendizagem?

A realidade virtual proporciona a experiência de um ambiente real

Você já se imaginou mergulhando ao lado de uma espécie de tubarão? E se você soubesse que você pode viver essa e outras experiências sem sair do lugar? A Campus Party, maior evento de tecnologia e cultura nerd da América Latina, volta a Bahia com novidades tecnológicas que prometem favorecer não só a diversão, mas também a educação.

O evento, marcado para acontecer entre os dias 16 e 20 de maio, na Arena Fonte Nova, torna essa e uma série de outras experiências possíveis. Conectando a realidade virtual com a educação é possível remodelar a forma como aprendemos. Isso possibilita que os jovens absorvam conteúdos de forma mais rápida e interativa. Essa tecnologia está sendo utilizada até em escolas, possibilitando que os alunos viagem no tempo e visitem museus em diferentes países. Tudo sem sair da sala de aula.

Através da realidade virtual é possível fornecer a cada aluno a inspiração e as ferramentas para ampliar sua forma de ver o mundo. A realidade virtual pode não substituir a educação tradicional mas, sem dúvida, tem um potencial enorme de enriquecer o ensino por meio de simulações e experiências virtuais.

Essa é a proposta da empresa VR7, a primeira Arcade de realidade virtual de Salvador. A VR7 foi um das empresas que participou da primeira edição da Campus Party Bahia em parceria com Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC, instituição que também é parceira do Educa Mais Brasil. Segundo Marcos Afonso Oliveira, sócio da empresa de realidade virtual, a participação na edição deste ano é quase certa. Além de jogos, eles vão apresentar um documentário imersivo de astronomia e aplicativos de treinamento em cirurgias.

“Para inserir a realidade virtual nas escolas, estamos procurando fechar parceria com algumas instituições. A ideia inicial é que os alunos possam ir na VR7 periodicamente e experimentar alguns títulos. Com a supervisão do professor, esse momento vai servir como uma atividade extracurricular”, explica o sócio da empresa de realidade virtual.

A educação mecanizada e padronizada de antigamente, a partir da qual a maioria dos sistemas de ensino foram desenvolvidos, não faz mais sentido no mundo atual. E uma dos maiores características da realidade virtual é que ela torna a experiência de aprendizagem mais envolvente, inspiradora e transformadora. “Pesquisas indicam que quando você experimenta algo no momento da aprendizagem você tem uma retenção de 90% de conhecimento”, explica o proprietário da empresa de realidade virtual”, acrescenta Oliveira.

Aplicativos de Realidade Virtual

Google Expeditions - O Google lançou recentemente uma ferramenta de ensino com realidade virtual. Com ele, os estudantes podem explorar o mundo sem sair da sala de aula. O dispositivo permite que o professor seja um “guia”, levando seus alunos a visitas de campo altamente imersivas.

Com o Google Expeditions, os professores podem levar seus alunos para qualquer lugar do mundo, por meio de viagens virtuais e imersivas. A ferramenta de ensino possui mais de 500 expedições disponíveis.

Clouds Over Sidra - A Realidade Virtual também pode ser usada para ensinar e difundir a empatia entre jovens. Embora o ser humano seja empático por natureza. A empatia envolve colocar-se na pele do outro e, com ele, sentir suas dores emocionais. O que a Realidade Virtual oferece é a indução da “presença”, que ocorre quando seu cérebro está convencido, em um nível muito baixo, de que a simulação que você está experimentando é real. É uma força extremamente poderosa que pode levar você a se sentir literalmente no lugar de outra pessoa.