Reality Show de bolos feios é lançamento da Netflix

O programa estreou na última sexta-feira (9)

Já ouviu aquele ditado sobre a prática levar à perfeição? Pois nessa competição culinária, o resultado é outro: mesmo com muito esforço, os participantes estão bem longe de alcançar o bolo perfeito - e a graça é exatamente essa. Intitulado "Nailed It' (mandou bem, em português), o objetivo do programa que estreou na última sexta-feira (9) na Netflix, é mostrar o resultado de confeiteiros amadores tentando reproduzir doces incríveis que viralizam na internet.



Uma das obras primas apresentadas no programa (Foto: Reprodução)

Apesar dos resultados terríveis, os competidores realmente se esforçam e tentam de tudo para caprichar nos pratos. A cada episódio três confeiteiros amadores disputam o prêmio de 10 mil dólares e precisam reproduzir dois doces diferentes.

A competição é comandada pela humorista Nicole Byer, que é, por si só, uma atração à parte. A temporada com seis episódios já está toda disponível na Netflix.

Confira o trailer: